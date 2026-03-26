¿En cuánto quedó? Gasolineros aceptaron tope voluntario a precio del diésel: Sheinbaum

Después de abordar el tema del aumento al diesel el pasado martes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo reveló hoy que los gasolineros aceptaron un tope voluntario al precio de este combustible.

De acuerdo con la mandataria, esta medida es vital, ya que el diesel es el principal insumo para el transporte de carga, medio por el cual el 80 por ciento de las mercancías que se movilizan en el país se efectúa por esta vía.

La medida es importante, no debe aumentar el precio del diesel, pues a pesar de que tienen un apoyo del IEPS, los gasolineros habían aumentado mucho el precio, se estaba vendiendo en muchos lugares a 30 pesos", apuntó.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, en su conferencia mañanera de este jueves. Cuartoscuro

¿En cuánto quedó el precio del diesel?

Según lo referido por la jefa de Estado, el precio se acordó quede como máximo en 28.50 pesos por litro, aunque les pidió que siga bajando, pues lo que no se busca es que influya en la inflación.

Se habló ya con los gasolineros, se aceptó un tope voluntario, como siempre, no forzado, está sobre los 28.50, y les dije yo es todavía muy alto hay que seguirlo bajando, y estamos revisando para que pueda todavía darse en este periodo donde está creciendo el precio del petróleo a menores costos para que no influyan en la inflación", expuso.

Es necesario precisar que este ajuste al precio, se da, luego de que la primera presidenta del país ordenara una reunión entre los titulares de la Secretaría de Energía, Pemex y Profeco con los gasolineros ante el alza en el costo de este combustible.

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fdm