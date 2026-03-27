Guerra en Oriente Medio dispara el precio de las gasolinas en el mundo

El mercado de combustibles en México, dependiente aún de las importaciones para abastecer la demanda, enfrenta actualmente las repercusiones de la actividad bélica en Medio Oriente, pues esta situación ha generado un incremento en los precios internacionales de los petrolíferos, que ya está siendo reflejado en los costos para los consumidores finales, un fenómeno económico relevante que impacta directamente en la inflación, el poder adquisitivo de la población y la estabilidad de diversos sectores productivos.

Datos de PetroIntelligence, muestran que la gasolina magna se ha mantenido por debajo de los 24 pesos por litro, gracias al pacto con los gasolineros, sin embargo, en algunas estaciones, que no se han adherido a este programa, comercializan este combustible a un precio que ya supera los 30 pesos por litro.

En el caso de la premium ya registró un alza de 8.1%, pues pasó de 25.662 pesos por litro el 27 de febrero, antes de la guerra, a 27.738 pesos por litro el jueves pasado.

Aunque las mayores afectaciones han sido para el diésel, que hace un mes se vendía 26.238 pesos por litro, pero hasta ayer se comercializó en 28.699 pesos por litro, es decir, ya aumentó 9.4%, aunque el gobierno asegura que ya concretó un nuevo pacto para evitar que el diésel siga aumentando y que mantenga en un costo que no supere los 28.50 pesos por litro.

A nivel internacional, diversos países presentan precios de gasolina considerablemente más altos que México, especialmente en Europa, donde la carga fiscal es elevada. En Noruega y Países Bajos, el precio de la gasolina supera los 45 pesos mexicanos por litro, mientras que en Dinamarca y Francia se sitúa entre 38 y 42 pesos por litro. En Italia y Alemania, los precios también oscilan entre 35 y 40 pesos por litro, dependiendo de la región y el tipo de combustible.

Cabe mencionar que, para esta semana, el gobierno ha renunciado a la recaudación del IEPS en estos combustibles y el diésel, en 1.61, 0.42 У 4.55 pesos, respectivamente, lo cual significará un sacrificio fiscal aproximado por dos mil 400 millones de pesos, pues el objetivo es evitar un alza mayor.

Guerra en Oriente Medio dispara el precio de las gasolinas en el mundo Especial

Caso México

En entrevista, Alejandro Montufar, CEO de PetroIntelligence, dijo que, los aumentos registrados hasta ahora, están teniendo un impacto menor para el consumidor, en comparación al resto del mundo, gracias al control de los precios al mayoreo por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Por ejemplo, mientras que en el mercado global la gasolina regular subió hasta cinco pesos por litro, los precios promedio de Pemex apenas se ajustaron 35 centavos en el mismo periodo.

Esta contención es posible porque Pemex ha decidido absorber el impacto voluntariamente como parte de su función social.

A la par, la Secretaría de Hacienda ha sacrificado recaudación mediante la activación de estímulos al IEPS. "Estamos observando una contención por ambas partes”.

Montufar estima que los precios en las estaciones de servicio en México experimenten una fase de estabilización con ajustes marginales al alza.

Esta tendencia responde al "traspaso lento" de los costos internacionales, los cuales ya habrían alcanzado su pico máximo tras la escalada bélica de principios de marzo.

De llegar pronto a un acuerdo diplomático entre Estados Unidos, Israel e Irán, así como la reapertura del Estrecho de Ormuz, el mercado internacional entrará en una tendencia a la baja que permitirá reducir la carga fiscal de los estímulos en México.