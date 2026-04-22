Caso Edith Guadalupe: Familiares de Juan Jesús bloquean vialidades en CDMX

Familiares y amigos de Juan Jesús “N” bloquearon la avenida Niños Héroes, a las afueras de los juzgados del Poder Judicial de la Ciudad de México, durante la audiencia de continuación del proceso en su contra.

Bloqueo en CDMX Ricardo Vitela

La protesta se llevó a cabo en la esquina de Niños Héroes y Dr. Lavista, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, donde los inconformes se manifestaron a unos metros del recinto judicial. Juan Jesús “N” está imputado por su posible responsabilidad en el feminicidio de Edith Guadalupe.

Bloqueo en CDMX Ricardo Vitela

Piden profundizar investigación

Este miércoles se programó la audiencia de continuación, ante esta situación, los manifestantes cerraron la circulación con pancartas y carteles, exigiendo justicia tanto para Juan Jesús “N” como para Edith Guadalupe, además de pedir a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que profundice en las investigaciones.

“Somos vecinos de toda la vida de la familia de Juan Jesús. Lo conocemos bien, es una persona trabajadora, honrada y respetuosa”, señalaron algunos de los asistentes.

Los familiares y amigos insistieron en que las autoridades realicen una investigación a fondo para esclarecer los hechos y determinar a los responsables de la muerte de Edith Guadalupe.

*bb