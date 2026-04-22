Captan violento asalto en zona de Santa Fe al poniente de CDMX

Un automovilista que circulaba en el Túnel de Santa Fe Vista Hermosa al poniente de la Ciudad de México, logró captar en video el momento en que un sujeto armado amagó y asaltó a otro automovilista solo metros adelante, mientras su cómplice lo esperaba en una motocicleta y apuntaba con su pistola a los ocupantes de los coches detenidos.

Los hechos fueron registrados alrededor de las 9 de la noche de este martes 21 de abril en el perímetro de la alcaldía Cuajimalpa donde hay zonas de oficinas y exclusivas áreas residenciales.

Asalto en Santa Fe Especial

Se llevaron un Rolex de alta gama

Datos en redes sociales señalan que los sujetos lograron despojar al automovilista de un reloj de alta gama de la marca Rolex y también aventaron las llaves de su vehículo lejos de este para que el afectado no pudiera seguirlos.

Junto con las imágenes ampliamente difundidas en redes sociales, también usuarios señalan que los asaltos son constantes en esa zona del Túnel de Santa Fe Vista Hermosa.

Aunque llegaron varias patrullas después del violento asalto, hasta ahora no se sabe si el automovilista realizó su denuncia, ni si fue lesionado en el atraco.

*bb