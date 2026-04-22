Líder de los 'Olmos Fragoso' robaba casas en zonas residenciales de CDMX; ya cayó 

Elementos policiacos cumplimentaron una orden de aprehensión en reclusión contra José Israel Martínez Espinoza, de 48 años, identificado como probable líder de la célula delictiva “Olmos Fragoso”, dedicada al robo a casa habitación en distintas alcaldías de la capital.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido estaría relacionado con al menos 38 robos cometidos entre 2023 y la fecha, en demarcaciones como Cuauhtémoc, Benito Juárez, Venustiano Carranza, Tlalpan, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero y Coyoacán.

Operaban en zonas residenciales

El grupo operaba mediante recorridos en zonas residenciales para ubicar viviendas sin ocupantes y, una vez identificadas, forzaban chapas para ingresar y sustraer objetos de valor.

La orden de aprehensión deriva de un robo ocurrido el 18 de enero en la colonia Ampliación Nápoles, donde fueron sustraídas computadoras, joyería y dinero en efectivo.

Tras integrar la carpeta de investigación, el Ministerio Público obtuvo el mandamiento judicial, que fue ejecutado al interior de un centro penitenciario en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde el implicado ya se encontraba recluido.

Según la información, se supo que el detenido cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario, uno en 2010 por tentativa de robo agravado y otro en el presente año por robo calificado.

El detenido quedó a disposición de la autoridad judicial, donde se definirá su situación legal por robo agravado, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

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