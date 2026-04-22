Caso Edith Guadalupe: Defensa de Juan Jesús acusa tortura y cuestiona pruebas de FGJ CDMX

En la continuación de la audiencia inicial contra Juan Jesús, presunto responsable del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, su defensa legal y su madre aseguraron que existen elementos suficientes para acreditar su inocencia, al mismo tiempo que denunciaron supuesta tortura por parte de la Fiscalía capitalina.

Juzgados Especial

Previo a la audiencia que se lleva a cabo en los Juzgados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde se definirá si Juan Jesús será vinculado o no a proceso, la señora Claudia, mamá del imputado declaró que ya pudo hablar con su hijo.

"Él dice que es inocente", afirmó, y señaló que su hijo se encuentra "emocionalmente afectado y desesperado".

Acusan tortura

Uno de los puntos centrales presentados por la defensa es la denuncia de violación a los derechos de Juan Jesús. La señora Claudia sostuvo que su hijo le confesó que sí fue torturado por la Fiscalía.

Ante esta acusación, el abogado Julián Octavio González, defensa legal del acusado, y peritos particulares informaron que solicitarán la realización del Protocolo de Estambul para acreditar esta violación a sus derechos.

La defensa de Juan Jesús también se centró en desmentir la información compartida por la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, específicamente sobre la supuesta eliminación de fragmentos en los videos del 15 de abril del edificio 829 de Avenida Revolución donde Edith Guadalupe fue localizada sin vida.

El abogado explicó que, basándose en la "terminología o idioma de computadora", la evidencia apunta a una falla espontánea del equipo, no a una manipulación humana.

"De acuerdo a libros científicos, de acuerdo a vocabulario o idioma de computadora, existen unas terminologías que vamos a hacérsela saber al juez a efectos de que vean que no hubo un borramiento, sino que el disco estaba fallando. Fue algo súbito de que muy probablemente el disco ya estaba viejo, no fue que un humano la haya manipulado," explicó el abogado.

El defensor añadió que Juan Jesús, solo cuenta con estudios de secundaria, y que no tiene los conocimientos técnicos para manipular las cámaras de seguridad. El propio imputado le habría comentado a su madre: "¿cómo voy a apagar yo las cámaras si no sé ni las contraseñas, no sé moverle a los monitores?".

Juan Jesús niega conocer a la víctima

El detenido se desempeñaba como vigilante del edificio al que ingresó la víctima

Otro argumento presentado es la falta de conexión entre Juan Jesús y la víctima, Edith Guadalupe. El abogado González refirió que al preguntarle a su cliente si la conocía, este respondió que no.

"Incluso le quitaron su celular y está ahí a disposición, me dijo, ahí está mi celular, yo no tuve nada que ver," cito el defensor.

La audiencia continúa para determinar si Juan Jesús será o no vinculado a proceso.

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