Fiscalía de CDMX investiga a EMMI TEC por presunta revelación de secretos en sector edtech

La Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales de la Ciudad de México investiga a EMMI TEC, S.A. de C.V. y a un grupo de colaboradores de esa empresa, entre ellos sus fundadores, por el presunto delito de revelación de secretos agravado contra una plataforma educativa de la que formaron parte.

La carpeta, con número CI-FIEAE/C/UI-1 C/D/00231, señala a un grupo de ex-colaboradores de la empresa denunciante que, según se desprende del expediente, habrían sustraído información confidencial antes de presentar sus renuncias. Entre ellos, Ahmer N. y Dominic N., quienes habrían constituido en marzo de 2025 EMMI TEC, S.A. de C.V., empresa con un objeto social prácticamente equivalente al de la organización que dejaron atrás.

De acuerdo con fuentes allegadas al caso, la información sustraída incluye bases de datos de clientes, modelos financieros, contratos con proveedores, contenido pedagógico y código de plataforma, activos de carácter reservado que constituyen el núcleo del modelo de negocio de la empresa afectada. El daño patrimonial documentado en el expediente asciende a cifras multimillonarias. El tipo penal invocado, previsto en el artículo 213 del Código Penal para el Distrito Federal, contempla penas de prisión de hasta tres años.

No es la primera vez que uno de los fundadores de EMMI enfrenta un proceso de esta naturaleza. Ahmer N. tiene antecedentes documentados en procedimientos previos en México y el extranjero, entre los que se cuentan presuntos delitos de fraude, lavado de dinero, evasión fiscal y daños y perjuicios.

El caso llega a la agenda pública en un momento en que el sector edtech mexicano atrae capital internacional a ritmo acelerado. La investigación abierta contra EMMI TEC plantea una pregunta que los fondos que apuestan por este ecosistema tendrán que responder: ¿quiénes son realmente los equipos que están construyendo las empresas en las que invierten, y de dónde viene lo que dicen haber construido?

EMMI TEC no ha emitido posicionamiento público sobre la investigación al momento del cierre de esta edición.