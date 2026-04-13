Paso a paso para aprobar el examen de certificación de motocicleta en CDMX

Si estás pensando en sacar tu licencia de moto en la Ciudad de México, hay un requisito que no puedes saltarte: la certificación.

No se trata solo de un trámite, sino de una evaluación donde tendrás que demostrar que realmente sabes manejar. Necesitas la certificación para obtener la licencia tipo A1 (solo moto) o A2 (auto + moto).

La certificación se obtiene al realizar un examen teórico y práctico que acredita que sabes manejar motocicleta de forma segura. Este proceso puedes hacerlo en la Ciudad de México, en los centros evaluadores autorizados, nosotros te explicamos a continuación el paso a paso para obtener tu certificación.

Paso 1 Prepárate y repasa:

Antes de agendar tu cita para obtener tu certificación, te recomendamos repasar el Curso Teórico de Conducción en Motocicleta y realizar la prueba de diagnóstico, ya que esto te ayudará a prepararte mejor y aumentar tus probabilidades de aprobar.

Para tomar el curso teórico, es importante contar con una buena conexión a internet, ya que se realiza en línea.

El curso se divide de la siguiente forma:

Condición físico-mecánica del vehículo motocicleta

Equipo de protección

Pirámides de la Movilidad Sustentable y de la Vulnerabilidad

Seguridad Vial en la Ciudad de México

Criterios normativos generales para la Circulación en la Ciudad de México

Manejo seguro

Conducir el vehículo motocicleta en la red vial

El curso está diseñado para completarse en un tiempo máximo de 120 minutos.

Funciona como un complemento que puede ayudarte a obtener tu certificación, ya que incluye los conocimientos teóricos indispensables para conducir una motocicleta de forma segura. Es importante que pongas atención y leas cuidadosamente el contenido. Una vez que realices que leas correctamente el curso, te darán la opción para que realices el examen correspondiente. Este examen te funciona como repaso, ojo, no es el examen de certificación.

Aquí puedes hacer el curso.

PASO 2: Agenda en el Centro Evaluador:

Una vez que hayas estudiado y te sientas preparado, agenda una cita en el centro evaluador que mejor te convenga. Existen distintas sedes a las que puedes acudir.

Aquí puedes hacer tu cita.

PASO 3: Practica antes de tu cita

Debido a que en la práctica muchas veces bajamos los pies o nos sentimos nerviosos al manejar, es importante mantener la calma y practicar en casa.

Antes de tu cita, intenta practicar en un espacio amplio y seguro, como un estacionamiento vacío, ya que muchas de las pruebas se enfocan en el control a baja velocidad. De preferencia, realiza los siguientes ejercicios para que, el día de tu evaluación, te sientas con mayor confianza.

Practica giros cerrados, como hacer un “8”, y maniobras como zigzag, vueltas en U, control de frenado y baja velocidad, ya que esto te ayudará a mejorar tu dominio de la moto.

En algunos centros, te piden rodear una figura de círculos o cuadrados grandes, recuerda no ir muy lento durante o muy rápido, esto podría restarte puntos.

Es clave que puedas mantener el equilibrio incluso cuando avances despacio ya que es importante no bajar los pies durante la evaluación.

También es importante que utilices correctamente ambos frenos, no solo uno, para tener un mejor control.

No olvides llevar casco, ya que en algunos casos te lo pueden pedir.

Y sobre todo, trata de mantener la calma, porque los nervios suelen ser la principal razón por la que muchos fallan.

Te evalúan:

Que te coloques correctamente el casco y cierres el broche

Arranque correcto

Equilibrio

Frenado

Fluidez en el manejo, es decir que no frenes de golpe

Tienes que demostrar control TOTAL de la moto.

Entre los errores más frecuentes está bajar los pies durante las maniobras, lo que indica falta de control. También es común perder el equilibrio, especialmente a baja velocidad.

Otro fallo habitual es frenar de forma brusca en lugar de hacerlo de manera progresiva. Además, no seguir las instrucciones del evaluador puede afectar directamente tu resultado.

PASO 4: Acude a tu cita de evaluación:

El día de tu cita, procura llegar con anticipación.

Durante la evaluación, sigue atentamente las indicaciones del evaluador. Recuerda que te aplicarán tanto una prueba teórica como una práctica, donde deberás demostrar tu conocimiento y habilidad al manejar.

Confía en tu preparación y evita ponerte nervioso; si practicaste previamente, tendrás mayores posibilidades de aprobar sin problema.

No olvides llevar:

Identificación oficial con CURP.

Motocicleta.

Casco certificado con base en lo establecido en el reglamento de tránsito.

Dispositivo móvil con suficiente batería y datos.

Confirmación de cita impresa o digital.

Recuerda que el proceso de certificación tiene un costo de $460, mismo que pagarás en el lugar el día de tu cita.

Si no apruebas la evaluación, tendrás que volver a agendar y pagar nuevamente el proceso, por lo que es clave llegar bien preparado desde la primera vez.

Realizarás un examen tipo test (opción múltiple) y, ese mismo día, al concluir tanto la evaluación teórica como la práctica, podrás obtener tu certificación para tramitar tu licencia.

cva*