Miguel Hidalgo supervisará conforme a ley operación de establecimientos mercantiles

La alcaldía Miguel Hidalgo supervisará la operación de los establecimientos mercantiles cercanos al Fan Fest de Campo Marte y a los Festivales Futboleros que se instalarán en el bajo puente de Tacuba o en el Parque Cri-Cri para que cumplan con la ley y no haya abusos en detrimento de los vecinos de zonas como Polanco, San Miguel Chapultepec o Anáhuac.

Luego de calificar como confusos los lineamientos emitidos por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil acerca de los requerimientos para la ampliación de instalaciones de establecimientos como bares y restaurantes en el marco del Mundial, el alcalde, Mauricio Tabe, indicó en conferencia de prensa que la supervisión en la alcaldía Miguel Hidalgo será conforme a la ley.

Por lo que los establecimientos mercantiles deberán respetar horarios, espacios, ruido y afluencias establecidos en las normas.

“Emitieron un lineamiento en el cual pues nosotros no estamos de acuerdo por contravenir disposiciones que ya están establecidas en la ley y que amplía el margen de incertidumbre jurídica, lo cual puede dejar en estado de indefensión a los titulares de los establecimientos mercantiles o sujetos a la corrupción o a la interpretación del servidor público. Está muy equivocado el Gobierno si pretende modificar la ley con estos decretos, lo que necesitamos hacer, no modificar la ley, modificar el alcance de la ley, porque no modifican la ley.

“Lo que necesitamos es generar certeza jurídica para garantizar el orden y que no haya quienes como servidores públicos o como negocios, abusen. Para nosotros lo más importante es garantizar orden y que se cumpla la ley y que no haya molestias para nuestros vecinos y que no se extorsionen a los negocios. Entonces este tipo de lineamientos, lo que genera es abuso de todas las partes e incertidumbre jurídica.

Por esta razón es que nosotros nos vamos a atener a lo que dice la ley, no vamos a entrar en una discusión política. Vamos a cumplir la ley, que eso es lo que marca”, dijo.

Tabe se deslindó de la organización del Fan Fest de Campo Marte que es organizado por la Secretaría de Turismo federal, por lo que recomendó que las quejas se deben dirigir a esa dependencia.

Aunque reconoció que operarán en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México y solicitó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana refuerza el operativo de vigilancia, así como las medidas preventivas como el programa Conduce Sin Alcohol.

“Nosotros vamos a mantener estrecha comunicación con el Gobierno de la ciudad y los organizadores para tratar de minimizar el impacto en la seguridad y en la limpieza en el exterior del Campo Marte. Pero lo que sí quiero decirles es que esta autorización del Fanfest en Campo Marte ya fue emitida por la parte de protección civil, por el Gobierno de la ciudad e insisto, es un evento que promueve la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, para que quejas, sugerencias y aclaraciones remítanse a la ventanilla correspondiente”, expresó.

La alcaldía modificará sus horarios de trabajo para supervisar el mayor tiempo posible los establecimientos mercantiles que aprovecharán la afluencia de turistas nacionales y extranjeros, agregó.