Miles hacen fila para ingresar al Centro de la CDMX ¡Hasta 3 horas formados!

Decenas de elementos uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México vigilan la entrada de todas las personas que se dirigen a las calles del Centro Histórico de la capital lo cual ha generado enormes filas de personas desesperadas algunas de las cuales señalaron que tardaron hasta tres horas en ingresar por las puertas metálicas que “amurallan” el perímetro del Zócalo.

Filtros de seguridad José Antonio García

Todos a formarse

Así las filas José Antonio García

Grupo Imagen llegó al punto en la esquina de la calle de Tacuba con República de Brasil donde se observó a un hombre que sacó una credencial para decir que era de la Secretaría de Obras, sin embargo, lo mandaron a formar igual que a todos los transeúntes.

Así las filas José Antonio García

La mayoría son personas que trabajan en los hoteles o negocios de la zona y que deben hacer filas “interminables”. Al parecer la fila llegaba desde la calle de Brasil hasta el Eje Central. Otra fila se realizaba de la calle de República de Brasil hacia la calle de Donceles.

Así las filas José Antonio García

En tanto, los comercios que se encuentran abiertos al público registran mínimas ventas, debido a lo complicado para ingresar a la zona y al plantón que realizan los trabajadores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).