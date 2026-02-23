Proponen medidas para bajar muertes en moto; ¿qué incluye la iniciativa?

Ante el incremento de las muertes de usuarios de motocicletas, activistas y especialistas propusieron una serie de medidas para eliminar los fallecimientos y lesiones, entre ellas, la emisión de las llamadas licencias graduales, pago de tenencia y emplacado desde el establecimiento donde se adquiere el vehículo.

En 2014, las muertes de usuarios de motocicletas eran 1 de cada 10 fallecimientos por siniestros viales, es decir, el 10 por ciento. Pero actualmente las muertes aumentaron a 1 de cada 3, es decir, más del 33 por ciento, de acuerdo con los datos compartidos por Céntrico y la Coalición de Movilidad Segura.

La propuesta se divide en varios aspectos como la aplicación de exámenes a los usuarios para obtener licencias graduales, pagar tenencia, que las motos cuenten desde su punto de venta con placas y seguro de responsabilidad civil.

“La licencia gradual en lo que consiste es en que se van liberando ciertos privilegios, como lo puede ser la cuestión del cilindraje que de inicio una licencia de motocicleta para un conductor primerizo, pues no te permita utilizar una motocicleta que tenga mayor cilindraje, una potencia más elevada. También la parte de la tenencia, es decir, que los motociclistas como usuarios que, pues tienen un uso y pues están, digamos, utilizando el espacio público, en este caso, las vías, las distintas calles, carreteras, etcétera, pues también pasen a este esquema de contribución con el pago de una tenencia.

El tema del emplacado, que ya no se pueda comprar una motocicleta SIM que esta pues pueda salir de la tienda sin una placa, que es un fenómeno que sucede muchísimo en nuestro país en donde Pues es fácil ir a una tienda de autoservicio en donde se compra una motocicleta y te la llevas a tu casa sin exista realmente ningún registro, queremos eliminar, digamos esa práctica y garantizar que todas las motocicletas que salen de alguna concesionaria, de alguna tienda, pues ya salgan con la matrícula”, dijo Armando Pliego de Céntrico.

Los activistas proponen que los vehículos cuenten con certificación y etiquetado de seguridad, criterios estrictos de luces, frenos y control de estabilidad, control de emisiones y ruido, transición del uso de energías sostenibles y manejo sustentable de las baterías.

En el tema de los vehículos, pues estamos buscando caminar hacia la homologación, certificación, etiquetado de los dispositivos de seguridad vehicular que las propias motocicletas en sus luces, frenos, control de estabilidad, pues cumplan ya con estándares homologados en materia de seguridad vehicular que se cuente con estos dispositivos y pues básicamente se trata de mejorar la oferta que existe en el mercado de vehículos para que todas las motos nuevas sean motos más seguras, motos con mejores frenos, motos con mejores luces, motos con control de estabilidad que ayudan a prevenir caídas y derrapones”, agregó Pliego.

Las vialidades también deberían contar con criterios para ser una infraestructura segura y que se les puedan aplicar auditorías de seguridad vial.

Además, las autoridades de los diferentes niveles deberán estar coordinadas y compartir bases de datos sobre datos como licencias, placas e infracciones, utilizar las tecnologías para aplicar sanciones y aplicar candados administrativos para trámites y adeudos.

fdm