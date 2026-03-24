¡Aguas! con gestores de licencias de conducir en CDMX; hay varios 'piratas'

No todos los “gestores” son honestos, se sabe que la Unidad de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, alertó sobre personas que se hacen pasar por gestores y ofrecen realizar trámites como licencias de conducir, de forma virtual, a cambio de dinero y datos personales, pero resulta que esto es un engaño.

licencia Permanente

La policía advirtió que los ciberdelincuentes promocionan un supuesto servicio rápido y sencillo a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y páginas falsas que imitan portales oficiales para generar confianza.

Detalló que para ello utilizan logotipos institucionales, imágenes de oficinas y un lenguaje técnico que aparenta conocimiento en la materia, con el objetivo de hacer creer que se trata de servicios legítimos, pero debes tener cuidado, pues son “piratas” o “patitos”.

Siempre que vayas a hacer un trámite de eso tipo infórmate y tomate tu tiempo para ver los detalles pues muchas veces la urgencia de las personas hace que recurran a trámites “inmediatos”.

Trámite de licencia permanente Foto Especial

Tus datos pueden ser usados en múltiples fraudes

La SSC detalló que los falsos gestores solicitan documentos y datos personales como identificación oficial, comprobante de domicilio o CURP, además de depósitos bancarios o transferencias electrónicas bajo el argumento de cubrir costos del trámite o agilizar la gestión.

Se supo que una vez que reciben la información y el dinero, los sujetos desaparecen sin realizar ningún trámite ni brindar apoyo a la persona afectada. Además, los datos obtenidos pueden ser utilizados posteriormente en otras actividades ilícitas, como la apertura de cuentas bancarias, la solicitud de créditos u otros fraudes.

Antes de empezar un trámite verifica cuáles se pueden realizarse en línea y cuáles no, también detente y no dejes que las prisas te ganen, las supuestas saturaciones en los centros de atención y la creencia de que pagar a un intermediario puede agilizar el proceso, son factores que aumentan el riesgo de caer en engaños.

La Policía Cibernética recomienda

Verificar que cualquier trámite se realice únicamente a través de páginas oficiales del gobierno.

Desconfiar de ofertas que prometen obtener la licencia sin exámenes, requisitos o en tiempos "exprés".

No compartir datos personales, documentos oficiales ni fotografías de identificaciones por redes sociales o mensajería instantánea.

Trámite de licencia en CDMX.

Evitar realizar depósitos o transferencias a cuentas personales para supuestos trámites gubernamentales.

Denunciar perfiles, páginas o números telefónicos sospechosos ante las autoridades correspondientes.

En caso de que quieras denunciar un caso o bien obtener asesoría de la autoridad, la Unidad de Policía Cibernética de la SSC brinda el teléfono 55 52 42 51 00, extensión 5086.

¿Dónde y cómo sacar la licencia de manejo en CDMX?

Si quieres sacar tu licencia de conducir en la CDMX, lo puedes hacer en línea o yendo directamente a un módulo. Si decides hacerlo en línea debes entrar con tu cuenta Llave CDMX, generas tu pago y prácticamente llegas al módulo solo a terminar el proceso. Pero si prefieres hacerlo presencial ve a alguno de los módulos de SEMOVI o de Finanzas que están repartidos por toda la ciudad.

Te van a pedir: tu INE o alguna identificación oficial, un comprobante de domicilio reciente, tu CURP y el comprobante de pago. Si es la primera vez que tramitas licencia, podrías hacer un examen teórico y en algunos casos hasta práctico, más que nada para comprobar que sí sabes las reglas básicas y cómo manejar.

La exención aplica para el pago de la diferencia en el incremento del costo de la licencia tipo A2 para motociclistas. Foto: Cuartoscuro

Sobre el costo, depende de qué tipo quieras. La que más está buscando la gente es la licencia permanente, porque la pagas una sola vez, alrededor de mil 500 pesos, y ya te olvidas de renovaciones. La otra es la licencia tipo A tradicional, que dura 3 años y luego la tienes que renovar, con un costo un poco menor.

El proceso es rápido, haces el pago, agendas cita si quieres evitar filas, te presentas en el módulo con tus documentos, te toman datos, foto y, si aplica, haces el examen. En poco tiempo ya sales con tu licencia o al menos con el registro para tenerla en formato digital.

Trata de no llegar sin cita en horas pico porque podrías perder bastante tiempo, también revisa que no tengas multas pendientes, porque eso afectará tu trámite. En general, es un proceso rápido si llevas todos tus documentos y en un solo día lo puedes dejar resuelto.

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