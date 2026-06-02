Manifestación de CNTE en CDMX y otras movilizaciones provocarán caos HOY
Este martes se espera al menos una marcha y siete manifestaciones a lo largo del día en la Ciudad de México, te damos opciones viales para que no afecten tus trayectos.
Este martes 2 de junio se espera al menos una marcha y siete manifestaciones a lo largo del día en la Ciudad de México, te damos opciones viales para que no afecten tus trayectos.
MARCHA
Trabajadoras Sexuales Unidas e Independientes
Hora: 16:00.
Lugar: Ángel de la Independencia.
Destino: Catedral Metropolitana.
Demanda: Marcha por el Día Internacional de la Trabajadora Sexual para exigir respeto pleno al trabajo sexual y el reconocimiento de derechos a la vivienda, salud, seguridad y condiciones dignas de vida y trabajo.
Opciones viales: Circuito Interior, Eje 1 Norte, José María Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier.
MANIFESTACIONES
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Sección XXII
Hora: 10:00.
Lugar: Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
Puntos previstos: Insurgentes Centro y Reforma; Reforma y Juárez; Circuito Interior en Chapultepec.
Demanda: Derogación de la Ley del ISSSTE 2007, eliminación de Afores, mejoras salariales y laborales, mayor presupuesto para educación y seguridad social.
Opciones viales: Circuito Interior, Chapultepec, Balderas y Eje 1 Norte.
Amigos del Refugio Franciscano
Hora: 9:30.
Lugar: Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.
Demanda: Exigen la entrega inmediata de los animales del Refugio Franciscano y justicia imparcial.
Opciones viales: Eje 3 Sur, Dr. Vértiz y Eje Central.
Colectiva “Las Tonantzin”
Hora: 09:00.
Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, alcaldía Iztapalapa.
Demanda: Exigen justicia para una víctima de feminicidio.
Opciones viales: Eje 5 Sur, Anillo Periférico y Avenida Tláhuac.
Comunidad Estudiantil de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco
Hora: 14:00.
Lugar: ESIME Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero.
Demanda: Asamblea para discutir la democratización del IPN.
Opciones viales: Avenida Instituto Politécnico Nacional, Montevideo y Avenida Cien Metros.
Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la Ciudad de México
Hora: 18:00.
Lugar: Mercado Ing. Gonzalo Peña Manterola, colonia Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo.
Demanda: Asamblea para coordinar apoyo a tres comerciantes detenidas y organizar acciones del movimiento.
Opciones viales: Periférico, Parque Lira y Avenida Jalisco.
Grupo Pro Palestina “El Mono y los Olivos”
Hora: Durante el día.
Lugar: Centro Citibanamex, Av. del Conscripto No. 311, colonia Lomas de Sotelo, alcaldía Miguel Hidalgo.
Demanda: Protesta contra la participación de empresas israelíes en Expo Seguridad México 2026.
Opciones viales: Ejército Nacional, Periférico y Río San Joaquín.
Sindicato Mexicano de Electricistas
Hora: Durante el día.
Lugar: Sindicato Mexicano de Electricistas, Av. Insurgentes Centro No. 98, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.
Demanda: Evento político-cultural en solidaridad con el pueblo palestino.
Opciones viales: Reforma, Eje 1 Norte y Circuito Interior.