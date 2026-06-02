Manifestación de CNTE en CDMX y otras movilizaciones provocarán caos HOY

Este martes 2 de junio se espera al menos una marcha y siete manifestaciones a lo largo del día en la Ciudad de México, te damos opciones viales para que no afecten tus trayectos.

MARCHA

Trabajadoras Sexuales Unidas e Independientes

Hora: 16:00.

Amplía ‘La U’ su red de extorsiones; ahora va por sexoservidoras

Lugar: Ángel de la Independencia.

Destino: Catedral Metropolitana.

Demanda: Marcha por el Día Internacional de la Trabajadora Sexual para exigir respeto pleno al trabajo sexual y el reconocimiento de derechos a la vivienda, salud, seguridad y condiciones dignas de vida y trabajo.

Opciones viales: Circuito Interior, Eje 1 Norte, José María Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier.

MANIFESTACIONES

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Sección XXII

Los maestros ocupan calles a una cuadra del Zócalo, sobre 20 de Noviembre. Rodolfo Dorantes

Hora: 10:00.

Lugar: Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Puntos previstos: Insurgentes Centro y Reforma; Reforma y Juárez; Circuito Interior en Chapultepec.

Demanda: Derogación de la Ley del ISSSTE 2007, eliminación de Afores, mejoras salariales y laborales, mayor presupuesto para educación y seguridad social.

Opciones viales: Circuito Interior, Chapultepec, Balderas y Eje 1 Norte.

Amigos del Refugio Franciscano

Hora: 9:30.

El secretario de Gobierno insistió en que el movimiento para recuperar a los llamados “franciscanitos” tiene intereses políticos Foto: Moisés Pablo Nava | Cuartoscuro

Lugar: Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Demanda: Exigen la entrega inmediata de los animales del Refugio Franciscano y justicia imparcial.

Opciones viales: Eje 3 Sur, Dr. Vértiz y Eje Central.

Colectiva “Las Tonantzin”

Hora: 09:00.

Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, alcaldía Iztapalapa.

Demanda: Exigen justicia para una víctima de feminicidio.

Opciones viales: Eje 5 Sur, Anillo Periférico y Avenida Tláhuac.

Comunidad Estudiantil de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco

Hora: 14:00.

Lugar: ESIME Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero.

Demanda: Asamblea para discutir la democratización del IPN.

Opciones viales: Avenida Instituto Politécnico Nacional, Montevideo y Avenida Cien Metros.

Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la Ciudad de México

Hora: 18:00.

Lugar: Mercado Ing. Gonzalo Peña Manterola, colonia Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo.

Demanda: Asamblea para coordinar apoyo a tres comerciantes detenidas y organizar acciones del movimiento.

Opciones viales: Periférico, Parque Lira y Avenida Jalisco.

Grupo Pro Palestina “El Mono y los Olivos”

Hora: Durante el día.

Lugar: Centro Citibanamex, Av. del Conscripto No. 311, colonia Lomas de Sotelo, alcaldía Miguel Hidalgo.

Demanda: Protesta contra la participación de empresas israelíes en Expo Seguridad México 2026.

Opciones viales: Ejército Nacional, Periférico y Río San Joaquín.

Sindicato Mexicano de Electricistas

Hora: Durante el día.

Lugar: Sindicato Mexicano de Electricistas, Av. Insurgentes Centro No. 98, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Demanda: Evento político-cultural en solidaridad con el pueblo palestino.

Opciones viales: Reforma, Eje 1 Norte y Circuito Interior.