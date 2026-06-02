Venta de clones y piratería crecerá muchísimo durante el Mundial ¡Aguas!

La Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) alertó por el crecimiento exponencial de clones y piratería de productos del Mundial en vísperas de su inauguración.

Por lo que propuso a las autoridades aplicar más operativos contra la mercancía ilegal y el contrabando, inspeccionar los portales de internet dedicados a la venta de productos mundialistas para que distribuyan productos originales, mejorar las revisiones en las aduanas y ampliar el uso de la base de datos de propiedad intelectual.

El operativo de este jueves en Tepito representa el inicio de una serie de acciones coordinadas que llevará a cabo el gobierno de México Foto: Especial

Venta de productos de imitación crecerá hasta el 25%

El organismo estimó en un comunicado que la venta de playeras, balones, estampas, trofeos, entre otros productos imitación alusivos al mundial crecerá hasta llegar al 25 por ciento de los ingresos obtenidos por el comercio informal e ilegal en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

El operativo se originó a partir de denuncias recibidas en el Buzón de Piratería del IMPI Foto: Especial

“Calculamos que su impacto sobre las marcas registradas y el comercio legal supere los 400 millones de pesos, afectando la recaudación de impuestos como el IVA en más de 64 millones de pesos, únicamente en la capital de la República”, estimó el presidente de Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco

Falta estrategia más robusta

La Canaco CDMX indicó que, si bien ha habido esfuerzos por parte de las autoridades para combatir la piratería de ropa y marcas deportivas en vísperas de la inauguración del Mundial, es necesario una estrategia de contención más robusta para evitar que el mercado ilegal capture la demanda generada por el evento futbolístico.

El operativo de este jueves en Tepito representa el inicio de una serie de acciones coordinadas que llevará a cabo el gobierno de México Foto: Especial

Gutiérrez Camposeco reconoció las acciones emprendidas y el compromiso de las autoridades en contra la piratería, lo que llevó al aseguramiento de más de 80 mil productos apócrifos de la FIFA y marcas deportivas en bodegas del Centro Histórico, con un valor estimado en 15.3 millones de pesos, tan solo en ese operativo.

“Sin embargo, la venta ilegal de productos relacionados con el Mundial rebasa el perímetro del Centro Histórico y no se circunscribe solamente a ese espacio de la capital, debido a la proliferación de locales dedicados a la venta de productos asiáticos en diversas zonas de la ciudad”, agregó a través del comunicado.

Para proteger al comercio formal y legalmente establecido, Gutiérrez Camposeco propuso acciones como fortalecer la certeza jurídica y el estado de derecho, a través de la realización de operativos contundentes contra el contrabando y la piratería.

Proceder a la revisión de los portales dedicados a la venta de camisetas, souvenirs y accesorios deportivos, relacionados con la justa mundialista.

“Revisar y mejorar la revisión documental y física durante el despacho aduanal y ampliar el uso de bases de datos de propiedad intelectual para contener la piratería y el contrabando”, señaló.