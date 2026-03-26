¿Cuánta mercancía aseguraron en Tepito tras operativo contra piratería?

Un total de 80 mil 973 productos apócrifos, entre ellos tenis y playeras conmemorativas del Mundial 2026, de origen asiático de las marcas Adidas, Nike, Puma, Reebok, Under Armour,Charly Jordan, Umbro, Pirma, New Balance Keuka, New Era, Champion, Aba y Fila, entre otras, con un valor de 15.3 millones de pesos fueron decomisadas en el Barrio Bravo de Tepito, en la colonia Morelos.

Durante el operativo conjunto entre Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y la Secretaría de Marina (Semar), en el marco de la “Operación Limpieza” del Gobierno Federal, se aseguraron en 15 locales y cuatro bodegas, ubicados en la calle Aztecas y Eje 1 Norte, en la zona de Tepito.

Santiago Nieto Castillo, titular del IMPI, señaló que de cara a un evento de alcance global como el Campeonato Mundial de Futbol 2026, se combatirá frontalmente la venta de artículos pirata o clonados, con el objetivo de proteger la propiedad intelectual, salvaguardar a los consumidores y garantizar condiciones de competencia justa para las industrias creativas.

Foto: Especial

El operativo de este jueves en Tepito representa el inicio de una serie de acciones coordinadas que llevará a cabo el gobierno de México en el marco de la Copa Mundial de Futbol, que consistirán en la realización de operativos permanentes en los alrededores de los estadios y en los Fanfest para proteger los derechos de propiedad intelectual, preservar la integridad del evento y garantizar una experiencia segura y auténtica para los aficionados, adelantó el funcionario.

Advirtió que la venta de productos deportivos pirata implica pérdidas al sector textil, por un poco más de 8 por ciento de los ingresos del 2024-2025 a nivel nacional.

La Operación Limpieza de combate a la piratería arrancó en Izazaga 89 en 2024, con el “Operativo Tepito” suman 21 acciones coordinadas y frontales del gobierno mexicano que se han replicado en 11 entidades federativas, que han permitido asegurar mercancía pirata valuada en 975 millones de pesos.

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En la Ciudad de México se han realizado la mayor cantidad de operativos, con ocho, con el aseguramiento de 107 millones de pesos en mercancía apócrifa.

Se tiene el objetivo de retirar del mercado productos que afectan los derechos de las empresas que pagan impuestos y que dan trabajo a mexicanas y mexicanos”, concluyó Nieto Castillo.

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