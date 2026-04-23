Cae novia de 'El Galleta' en CDMX; se escondió por más de un año

Datos indican que la mujer se escondió más de un año, pero ya cayó. Se trata de Paulina N de 28 años, señalada como pareja sentimental de “El Galleta”, presunto sicario de los H1-A1 que fue detenido hace meses en la Ciudad de México.

A ella ya la habían exhibido desde 2025 y, según autoridades, también forma parte del grupo ligado a los hermanos Iriarte, relacionado con extorsiones.

La ubicaron en Iztapalapa

Agentes de inteligencia de la SSC CDMX la ubicaron y la detuvieron ayer miércoles 22 de abril en Santa Cruz Meyehualco, en Iztapalapa.

Durante el operativo le aseguraron droga, un arma de fuego y cartuchos. Además, también la vinculan con posibles fraudes.

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