En GAM estamos listos para recibir el Mundial: Janecarlo Lozano

Tras encabezar un mega simulacro por una emergencia de gran magnitud, el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano aseguró que hoy mandamos "un mensaje claro de la Ciudad de México, es que en el norte de la ciudad estamos listos" para recibir el Mundial de Futbol.

"Quiero iniciar dejando un mensaje muy claro para todas y para todos. Que cuando hay coordinación, que cuando hay capacidad de respuesta, y cuando hay héroes anónimos como los que tuvimos hoy, la población no debe estar tan tranquila".

"Quiero destacar algo fundamental, aquí no trabajó una sola institución, aquí trabajamos los tres órdenes de gobierno, el gobierno federal, el Gobierno de la Ciudad de México, y la alcaldía de Gustavo Madero, y que cuando actúa con un solo equipo, con un solo objetivo, el cual es proteger la vida de la gente", indicó.

La representación de la emergencia en la que se dramatizó la explosión de una bomba de cloro se llevó a cabo en la explanada de la alcaldía ubicada en la colonia Villa Gustavo A. Madero, donde participaron más de 100 personas.

Además, intervinieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Subsecretaría de Tránsito, la Comisión Civil, la Secretaría General de Gestión de Riesgos y Protección Civil, Protección Civil de la Alcaldía y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).