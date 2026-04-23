Lanza CDMX Centrobús, nueva ruta eléctrica en el Centro Histórico

El Centro Histórico de la Ciudad de México cuenta ya con una ruta de Red de Transporte de Pasajeros totalmente eléctrica, denominada Centrobús o Ruta de las Heroínas Indígenas, que cuenta con 12 unidades cero emisiones que serán operadas exclusivamente por mujeres.

El servicio iniciará formalmente el próximo 8 de mayo, luego de un periodo de pruebas operativas que inician este 24 de abril.

Reconocimiento a mujeres

Desde el Zócalo capitalino, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que el proyecto “representa una apuesta por la electromovilidad y por un reconocimiento histórico a las mujeres indígenas”, originarias y residentes de la ciudad.

“Estas 12 unidades no solamente son una innovación tecnológica, son una apuesta por una nueva ciudad (…) simboliza no solamente cambio y transformación, sino justicia histórica y reconocimiento para nuestras mujeres”, expresó.

La nueva ruta permitirá a usuarios, visitantes y turistas recorrer el corazón de la capital en un transporte limpio y accesible, aseguró Brugada, desde el Zócalo capitalino, previo a encabezar un recorrido de prueba en las nuevas unidades, por calles del corazón de la Ciudad.

Inversión millonaria

El proyecto requirió una inversión de 111 millones de pesos y permitirá retirar de circulación 30 microbuses de gasolina que actualmente operan en la zona.

“Con estas nuevas unidades vamos a evitar que circulen cerca de 30 autobuses contaminantes en el Centro Histórico. Mejora la electromovilidad, mejora el medio ambiente y reduce los efectos contaminantes”, explicó.

La nueva ruta, qué convivirá con comercio informal, bicitaxis, diableros, y que cruzará con zonas de alta afluencia de visitantes, contará con 33 paradas distribuidas en dos circuitos: uno exterior de 6.2 kilómetros y otro interior de 5.8 kilómetros, para un recorrido total cercano a los 12 kilómetros.

Detalle de los circuitos

La mandataria capitalina detalló que el circuito exterior recorrerá vialidades como Eje Central, República del Salvador, Circunvalación, Venezuela, Belisario Domínguez y Donceles.

El interno pasará por Donceles, Uruguay, Circunvalación y Eje Central. Para el desplazamiento de las nuevas unidades, se habilitó un carril exclusivo. En algunos puntos, la ruta "gana" espacio a la ciclovía que se ubica en la zona. Además, durante un recorrido se pudo ver que diableros y ciclistas ya circulan por dicho carril exclusivo.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, dijo que las unidades servirán para que los visitantes y miles de clientes que acuden diariamente al Centro puedan transportar sus compras, y que no tienen posibilidad de movilizarse”, enfatizó por su parte el titular de Semovi.

Precisó que la ruta busca fortalecer el turismo y la actividad comercial en la zona, pues conectará a usuarios con 186 puntos históricos y culturales, entre ellos el Templo Mayor, Palacio de Bellas Artes, Museo Nacional de Arte, Alameda Central, Hemiciclo a Juárez, Torre Latinoamericana y el Zócalo.

García Nieto prometió que los camiones de RTP tendrán una frecuencia de paso de cinco minutos y se proyecta atender hasta 90 mil pasajeros diarios.

“Cada cinco minutos saldrá una unidad, para que recorran el Centro, lleven sus bolsas del mandado también, y que los turistas puedan recorrer todos los espacios” de interés.

Ruta contará con tótems informativos digitales

En cada una de las 33 paradas se instalarán tótems digitales con pantallas que informarán el tiempo de llegada de las unidades, sitios de interés cercanos y orientación en español, inglés, francés y chino.

“Difundirá información además de las políticas públicas del gobierno, nombre de la estación en la que se encuentra, e incluso podrá informar a los usuarios sobre el trazo de la ruta por la que viaja, y avisos de noticias relevantes de la ciudad”, detalló el director de RTP, Daniel Arenas.

Destacó que los autobuses son totalmente eléctricos, de nueve metros de longitud, con tecnología de geolocalización, cámaras de videovigilancia interiores y exteriores, botones de auxilio, sistema GPS, Wi-Fi, rampa para personas con discapacidad y sistema de arrodillamiento.

“Queremos transformar la experiencia de moverse en la ciudad y pensamos que este es un buen motivo para hacerlo, y esto también va a asociado a toda una intervención en Centro Histórico”, dijo.

La nueva ruta forma parte de las obras del Gobierno capitalino rumbo al Mundial, y que contempla la intervención del Centro Histórico, con cien obras, que se darán a conocer en breve, insistió la Jefa de Gobierno.

“Esta ruta de las Heroínas, será estratégica para articular el Centro Histórico, y recuperar la vocación habitacional y comercial del Centro”, concluyó.

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