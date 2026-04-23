Vuelca transporte escolar en Cuajimalpa; hay varios alumnos heridos

La volcadura de una camioneta de transporte escolar movilizó a los servicios de emergencia en la colonia Las Lajas, de la alcaldía Cuajimalpa, ya que a bordo de la unidad iban varios estudiantes de entre 13 y 14 años.

El director de los Bomberos de la Ciudad de México detalló que en la unidad iban 15 alumnos, quienes resultaron con diversas lesiones.

“En el lugar, 15 alumnos resultaron lesionados y fueron canalizados para recibir atención médica. Continuamos laborando en la zona, coordinando acciones para la atención de los afectados y la liberación de la vía pública”.

En un informe preliminar de las autoridades capitalinas, el transporte escolar quedó volcado en el carril central de Carretera Federal México – Toluca.

Al lugar acudió la patrulla de sector MX – 938 – D 3, así como personal de Policía Auxiliar, también se cuenta con apoyo del equipo de los bomberos capitalinos, así como presencia de ambulancias de Protección Civil de la alcaldía.

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