Roban vehículos inhibiendo el GPS; operan cerca de Perisur y CU

Elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) buscan desarticular a una banda conocida como Los ZigZag, dedicada al robo de vehículos mediante la clonación de la señal de la llave y la desactivación de sistemas GPS.

Para lograrlo, los delincuentes utilizan dispositivos conocidos como Jammer y Flipper, con los cuales clonan el acceso al automotor (llaves de sensor) y bloquean la señal de rastreo en caso de que la unidad cuente con dicho dispositivo.

El grupo es identificado como Los ZigZag debido a que han sido captados por cámaras de seguridad en Coyoacán y Tlalpan moviéndose de un lado a otro en zigzag entre los autos estacionados, portando sus artefactos en busca de un objetivo.

Su zona de operación se concentra principalmente en las inmediaciones de la plaza comercial Perisur y en Ciudad Universitaria de la UNAM, donde se les vincula con al menos cinco robos de vehículos en los últimos cinco meses.

El flipper es un dispositivo de lectura y emulación,como una "llave maestra" digital. Abraham Cruz

Los tenemos ubicados a través de las cámaras de seguridad, y sabemos que se llevan los vehículos a Morelos o Xochimilco para desmantelarlos y vender las autopartes”, señaló un servidor público de la FGJ allegado a las investigaciones.

Ya detuvimos a uno hace unos semanas, pero el juez le concedió la suspensión condicional del proceso. Entonces, eso no nos ayuda, porque regresan a las calles”.

Agregó que, mediante las grabaciones recabadas, se ha observado cómo los delincuentes colocan los artefactos en los cofres y puertas de los autos para después subir y escapar.

LA TECNOLOGÍA DEL DELITO

Giovanni Morán, ingeniero en sistemas y especialista en ciberdelincuencia, explicó que un Jammer (inhibidor de señal) emite ondas de radio de alta potencia en las mismas frecuencias que dispositivos como celulares o GPS, creando un "ruido" que impide que las señales legítimas sean procesadas.

Por otro lado, el Flipper es una herramienta portátil diseñada para el hacking ético que permite leer, copiar y emular señales inalámbricas y protocolos de hardware.

Me imagino que los delincuentes usan el Jammer para bloquear las señales de los GPS de los vehículos para evitar que sean rastreados, mientras que el Flipper lo usan para clonar la señal de la llave”, subrayó.

Sin embargo, deben de tener cerca la llave para clonarla, a menos de que hayan desarrollado otro hardware para lograr codificar la señal de la llave directamente en el vehículo, que pude ser pero son sistemas más sofisticados".

Funcionarios consultados por Excélsior puntualizaron que, aunque no se han asegurado los dispositivos de Los ZigZag, en otros cateos por robo de autopartes ya se han decomisado este tipo de herramientas.

MODELOS MÁS BUSCADOS

El 6 de abril pasado, el Gobierno de la CDMX informó que el robo de vehículo presentó una reducción de 22% en marzo respecto al año anterior, destacando una baja de 40% en la modalidad con violencia.

En febrero, este medio informó que los cinco autos más robados en el último año son el Nissan Versa, con dos mil 225 casos; Nissan March, con mil 184; Chevrolet Aveo, con mil 137; Honda CR-V, con 967, y Nissan Sentra, con 802, de acuerdo con datos de la OCRA.

Además, se indicó que las autoridades capitalinas aseguran en promedio 13 vehículos al día, de los cuales 40% cuenta con reporte de robo, lo que confirma el uso constante de unidades robadas en la operatividad criminal cotidiana.

“ME ROBARON MI AUTO”

Andrés fue víctima del robo de su vehículo sin violencia en Coyoacán.

Mi auto era Versa que tenía llave de sensor, tenía cámara y GPS, pero aún así se lo robaron. Afortunadamente tenía seguro y me pagaron, pero estuve sin trabajar casi tres meses", refirió el hombre, quien se desempeña como chofer de aplicación.

Tras presentar su denuncia ante la FGJ, el seguimiento de su unidad reveló que fue llevada al Estado de México.