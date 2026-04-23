¡Sal a tiempo! Hoy se prevé una marcha y 14 manifestaciones en CDMX
Estudiantes de diferentes escuelas del Instituto Politécnico Nacional realizarán una marcha que llegará a dos destinos, te damos opciones viales.
Este jueves 23 de abril la Ciudad de México se verá complicada en materia de vialidad debido a que se espera 1 marcha y al menos 14 manifestaciones en diversos horarios y zonas de la capital. Aquí te damos los detalles y las opciones viales para que no llegues tarde a tus actividades o destinos.
MARCHA
Comunidad Estudiantil de las diferentes escuelas del Instituto Politécnico Nacional
Hora: 11:30
Lugar: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Zacatenco, Av. Wilfrido Massieu No. 399, Col. Nueva Industrial Vallejo
Destino 1: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Santo Tomás, Manuel Carpio y Plan de Ayala, Col. Plutarco Elías Calles, alcaldía Miguel Hidalgo.
Destino 2: Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, Col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
Exigen el cumplimiento de su pliego petitorio de demandas:
Que se garantice que no habrá represalias antes, durante, ni después del movimiento hacia ningún miembro de la comunidad politécnica
Auditorías externas del estado general del IPN desde el 2020 y la destitución inmediata de los encargados de diferentes direcciones del instituto
Que se regrese el presupuesto que presuntamente fue robado del IPN
Modificación del artículo 12 de la Ley Orgánica y con ello la creación de una terna para la elección de la dirección general
Desaparición del grupo porril conocido como la Coordinación de Prevención y Seguridad
Auditoría externa y desaparición del organismo que opera como fundación “Patronato Corazón Guinda y Blanco”
Creación de una partida presupuestal sin la injerencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Que se otorgue un presupuesto emergente para concluir de manera satisfactoria los semestres 26/2 y 27/1
Actividades:
11:30 hrs concentración de manifestantes
13:00 hrs realizarán una asamblea en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas para discutir el pliego petitorio de demandas y posteriormente darán inicio a la marcha rumbo a la Secretaría de Gobernación
Se prevé la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades
Opciones viales:
Usa Avenida Vallejo o Cien Metros para salir de la zona; después avanza por Circuito Interior o Insurgentes, también Eje 1 Norte o Flores Magón.
MANIFESTACIONES
VANGUARDIA MEXICANA DE TRABAJADORES Y EXTRABAJADORES DE SEGURIDAD PÚBLICA MONTERRUBIO
Hora: 08:00
Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo
Demanda: Acudirán en apoyo al elemento policial que el 2 de febrero de 2025 frustró un asalto en Valle de Luces y enfrenta posible condena por abatir a un presunto delincuente
PADRES DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA “PROFR. VICTORIANO GONZÁLEZ GARZÓN”
Hora: 08:00
Lugar: Escuela Primaria “Profr. Victoriano González Garzón”, Xico y Xalpatláhuac, Col. Arenal 4ª Sección
Demanda: Exigen a la Fiscalía localización con vida de alumna desaparecida desde el 19 de abril
Observaciones: Posible afectación vial
ARQUITECTOS CONSERVADORES DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL INAH
Hora: 09:30
Lugar: INAH, Córdoba No. 45, Col. Roma Norte
Demanda: Exigen cumplimiento de compromisos laborales y acceso a prestaciones
MUJERES VÍCTIMAS DE LA FABRICACIÓN DE DELITOS
Hora: 10:00
Lugar: CNDH sede “Lanz Galera”, Periférico Sur No. 3469, Col. San Jerónimo Lídice
Demanda: Exigen justicia y atención por violaciones a derechos humanos en centros federales
Organizaciones en apoyo: Presunción de Inocencia y Derechos Humanos; Madres, Esposas, Hijas y Hermanas de Falsos Culpables
Observaciones: Posibles apoyos de otras organizaciones y afectaciones viales
COLECTIVA “JUSTICIA PARA MELESIA”
Hora: 10:30
Lugar: Juzgados del Reclusorio Oriente, Av. Reforma No. 50
Demanda: Exigen justicia por feminicidio de adulta mayor en Milpa Alta
Organizaciones en apoyo: Perspectiva Feminista Jurídica
EX TRABAJADORES DE LA EXTINTA RUTA 100
Hora: 11:00
Lugar: Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 2
Demanda: Pago del finiquito del Fideicomiso F/100
COLECTIVO “PLATAFORMA 4:20”
Hora: 12:00
Lugar 1: Monumento a la Madre, Insurgentes y Sullivan
Hora: 13:00
Lugar 2: Río Churubusco y Añil, bajo puente
Demanda: Actividades culturales y exigencia de derechos sobre cannabis
COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS”
Hora: 12:00
Lugar 1: Plaza Tlaxcoaque
Lugar 2: Hemiciclo a Juárez
Demanda: Recaudación de juguetes por Día del Niño
COLECTIVO “CASANOVA” CCH VALLEJO
Hora: 13:00
Lugar: CCH Vallejo
Demanda: Asamblea por hechos de violencia del 21 de abril
Organizaciones en apoyo: Colectivo “Fénix”
Observaciones: Posible brigadeo y afectaciones viales
SINDICATO DEL IEMS
Hora: 14:30
Lugar: Plantel Álvaro Obregón III
Demanda: Conversatorio político sobre Irán
Observaciones: Posible presencia de organizaciones sociales
COMUNIDAD ESTUDIANTIL ESIME ZACATENCO
Hora: 14:30
Lugar: ESIME Zacatenco
Demanda: Asamblea sobre crisis académica e infraestructura
Observaciones: Posible brigadeo
SOCIEDAD ESTUDIANTIL DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA
Hora: 15:00
Lugar: Conservatorio Nacional de Música, Masaryk No. 582
Demanda: Asamblea estudiantil sobre gestión, becas y remodelación
Observaciones: Posible brigadeo
FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO
Hora: 16:00
Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación
Demanda: Conferencia sobre defensa de la tierra y soberanía
Observaciones: Posible presencia de organizaciones
ASAMBLEA VECINAL CONTRA LAS MEGA CONSTRUCCIONES TLALPAN COYOACÁN
Hora: 18:00
Lugar: Callejón del Esfuerzo No. 32, Santa Úrsula Coapa
Demanda: Protesta por obras del Mundial 2026, gentrificación, aumento de rentas y falta de agua
Organizaciones en apoyo: Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina, Cooperativa Acción Comunitaria, Núcleo de Solicitantes de Vivienda y Protesta Divergente “Palexico”
Observaciones: Posibles afectaciones viales
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