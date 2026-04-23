¡Sal a tiempo! Hoy se prevé una marcha y 14 manifestaciones en CDMX

Este jueves 23 de abril la Ciudad de México se verá complicada en materia de vialidad debido a que se espera 1 marcha y al menos 14 manifestaciones en diversos horarios y zonas de la capital. Aquí te damos los detalles y las opciones viales para que no llegues tarde a tus actividades o destinos.

MARCHA

Comunidad Estudiantil de las diferentes escuelas del Instituto Politécnico Nacional

Hora: 11:30

Alumnos del IPN de diversos planteles participan en la marcha.

Lugar: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Zacatenco, Av. Wilfrido Massieu No. 399, Col. Nueva Industrial Vallejo

Destino 1: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Santo Tomás, Manuel Carpio y Plan de Ayala, Col. Plutarco Elías Calles, alcaldía Miguel Hidalgo.

Destino 2: Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, Col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Exigen el cumplimiento de su pliego petitorio de demandas:

Que se garantice que no habrá represalias antes, durante, ni después del movimiento hacia ningún miembro de la comunidad politécnica

Auditorías externas del estado general del IPN desde el 2020 y la destitución inmediata de los encargados de diferentes direcciones del instituto

Que se regrese el presupuesto que presuntamente fue robado del IPN

Modificación del artículo 12 de la Ley Orgánica y con ello la creación de una terna para la elección de la dirección general

Desaparición del grupo porril conocido como la Coordinación de Prevención y Seguridad

Auditoría externa y desaparición del organismo que opera como fundación “Patronato Corazón Guinda y Blanco”

Creación de una partida presupuestal sin la injerencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Que se otorgue un presupuesto emergente para concluir de manera satisfactoria los semestres 26/2 y 27/1

Actividades:

11:30 hrs concentración de manifestantes

13:00 hrs realizarán una asamblea en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas para discutir el pliego petitorio de demandas y posteriormente darán inicio a la marcha rumbo a la Secretaría de Gobernación

Se prevé la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades

Opciones viales:

Usa Avenida Vallejo o Cien Metros para salir de la zona; después avanza por Circuito Interior o Insurgentes, también Eje 1 Norte o Flores Magón.

MANIFESTACIONES

VANGUARDIA MEXICANA DE TRABAJADORES Y EXTRABAJADORES DE SEGURIDAD PÚBLICA MONTERRUBIO

Hora: 08:00

Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo

Policías de la SSC vigilan el acceso a los juzgados en el Reclusorio Oriente, en Ciudad de México Excélsior

Demanda: Acudirán en apoyo al elemento policial que el 2 de febrero de 2025 frustró un asalto en Valle de Luces y enfrenta posible condena por abatir a un presunto delincuente

PADRES DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA “PROFR. VICTORIANO GONZÁLEZ GARZÓN”

Hora: 08:00

Lugar: Escuela Primaria “Profr. Victoriano González Garzón”, Xico y Xalpatláhuac, Col. Arenal 4ª Sección

Demanda: Exigen a la Fiscalía localización con vida de alumna desaparecida desde el 19 de abril

Observaciones: Posible afectación vial

ARQUITECTOS CONSERVADORES DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL INAH

Hora: 09:30

Lugar: INAH, Córdoba No. 45, Col. Roma Norte

Demanda: Exigen cumplimiento de compromisos laborales y acceso a prestaciones

MUJERES VÍCTIMAS DE LA FABRICACIÓN DE DELITOS

Hora: 10:00

Lugar: CNDH sede “Lanz Galera”, Periférico Sur No. 3469, Col. San Jerónimo Lídice

Demanda: Exigen justicia y atención por violaciones a derechos humanos en centros federales

Organizaciones en apoyo: Presunción de Inocencia y Derechos Humanos; Madres, Esposas, Hijas y Hermanas de Falsos Culpables

Observaciones: Posibles apoyos de otras organizaciones y afectaciones viales

COLECTIVA “JUSTICIA PARA MELESIA”

Hora: 10:30

Lugar: Juzgados del Reclusorio Oriente, Av. Reforma No. 50

Demanda: Exigen justicia por feminicidio de adulta mayor en Milpa Alta

Organizaciones en apoyo: Perspectiva Feminista Jurídica

EX TRABAJADORES DE LA EXTINTA RUTA 100

Hora: 11:00

Bloqueo en Periférico Sur.

Lugar: Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 2

Demanda: Pago del finiquito del Fideicomiso F/100

COLECTIVO “PLATAFORMA 4:20”

Hora: 12:00

Lugar 1: Monumento a la Madre, Insurgentes y Sullivan

Impulsan primer pueblo cannábico. (Especial)

Hora: 13:00

Lugar 2: Río Churubusco y Añil, bajo puente

Demanda: Actividades culturales y exigencia de derechos sobre cannabis

COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS”

Hora: 12:00

Lugar 1: Plaza Tlaxcoaque

Lugar 2: Hemiciclo a Juárez

Demanda: Recaudación de juguetes por Día del Niño

COLECTIVO “CASANOVA” CCH VALLEJO

Hora: 13:00

Lugar: CCH Vallejo

Demanda: Asamblea por hechos de violencia del 21 de abril

Organizaciones en apoyo: Colectivo “Fénix”

Observaciones: Posible brigadeo y afectaciones viales

SINDICATO DEL IEMS

Hora: 14:30

Lugar: Plantel Álvaro Obregón III

Demanda: Conversatorio político sobre Irán

Observaciones: Posible presencia de organizaciones sociales

COMUNIDAD ESTUDIANTIL ESIME ZACATENCO

Hora: 14:30

Lugar: ESIME Zacatenco

Demanda: Asamblea sobre crisis académica e infraestructura

Observaciones: Posible brigadeo

SOCIEDAD ESTUDIANTIL DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA

Hora: 15:00

Lugar: Conservatorio Nacional de Música, Masaryk No. 582

Demanda: Asamblea estudiantil sobre gestión, becas y remodelación

Observaciones: Posible brigadeo

FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO

Hora: 16:00

Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación

Demanda: Conferencia sobre defensa de la tierra y soberanía

Observaciones: Posible presencia de organizaciones

ASAMBLEA VECINAL CONTRA LAS MEGA CONSTRUCCIONES TLALPAN COYOACÁN

Hora: 18:00

Lugar: Callejón del Esfuerzo No. 32, Santa Úrsula Coapa

Demanda: Protesta por obras del Mundial 2026, gentrificación, aumento de rentas y falta de agua

Organizaciones en apoyo: Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina, Cooperativa Acción Comunitaria, Núcleo de Solicitantes de Vivienda y Protesta Divergente “Palexico”

Observaciones: Posibles afectaciones viales

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