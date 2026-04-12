SSC auxilia a niño de casi 3 años tras caer del segundo piso de edificio en Tacubaya VIDEO

Un menor de casi tres años resultó con lesiones graves tras caer desde el segundo nivel de un edificio en la colonia Tacubaya, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. La rápida intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) permitió su traslado inmediato a un hospital, donde fue diagnosticado con fracturas en el cráneo.

El incidente ocurrió en la intersección de la calle José Martí y la avenida Jalisco, cuando oficiales realizaban labores de patrullaje y recibieron un reporte del Centro de Comando y Control (C2) Poniente sobre un menor lesionado por caída.

Al arribar al lugar, los policías encontraron al menor tendido en la vía pública, rodeado por vecinos que intentaban auxiliarlo. En el sitio también se encontraba una mujer de 34 años, quien se identificó como madre del niño y mostraba signos evidentes de nerviosismo ante la gravedad de la situación.

Los elementos de la SSC procedieron a acordonar la zona y solicitar servicios médicos; sin embargo, ante la urgencia del caso y con la autorización de la madre, tomaron la decisión de trasladar al menor en una patrulla para acelerar su atención médica.

Esta acción, realizada bajo protocolos de primeros auxilios, permitió reducir tiempos críticos en un escenario donde cada minuto era determinante.

Fracturas en el cráneo

Al ingresar al área de urgencias del hospital, el menor fue atendido por personal médico especializado, que confirmó un diagnóstico de fractura parietal, frontal y occipital del cráneo, lesiones que requieren atención inmediata y seguimiento clínico.

Hasta el momento, no se ha detallado el estado actual del menor más allá de su ingreso y estabilización inicial, pero se mantiene bajo vigilancia médica.

La intervención de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fue determinante para garantizar la atención oportuna del menor. De acuerdo con la dependencia, sus efectivos cuentan con capacitación en primeros auxilios y respuesta a emergencias, lo que les permite actuar en situaciones críticas.

El traslado inmediato en una patrulla, lejos de esperar a una ambulancia, responde a protocolos aplicados en casos donde el tiempo de reacción puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Mientras el menor era atendido, la madre agradeció el apoyo brindado por los oficiales, quienes permanecieron en el hospital hasta asegurar su ingreso y atención.

Tras los hechos, los policías notificaron al agente del Ministerio Público correspondiente, quien será el encargado de iniciar las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias del accidente.

El proceso incluirá la toma de declaraciones a la madre y a posibles testigos, con el objetivo de determinar cómo ocurrió la caída y si existieron condiciones de riesgo en el inmueble.

Gráfico – Accidente en Tacubaya

Accidente en Tacubaya Caída de menor y respuesta de emergencia en Ciudad de México 3 Años (edad aproximada) 2° Nivel de caída 1 Menor lesionado Lesiones diagnosticadas Fractura craneal Zona frontal Zona parietal Zona occipital Respuesta de emergencia Policía SSC Traslado inmediato Atención hospitalaria Intervención MP

Seguridad infantil en entornos urbanos

El caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de reforzar las medidas de seguridad en viviendas con menores de edad, especialmente en edificaciones con accesos abiertos, balcones o ventanas sin protección adecuada.

En entornos urbanos como la Ciudad de México, donde la densidad habitacional es elevada, los accidentes domésticos representan una de las principales causas de lesiones en niños pequeños.

La SSC reiteró que sus elementos están capacitados para brindar apoyo inmediato a la ciudadanía ante cualquier emergencia que ponga en riesgo la vida, e hizo un llamado a la población a solicitar ayuda al policía más cercano en situaciones críticas.

Este incidente evidencia tanto los riesgos asociados a accidentes domésticos como la relevancia de una respuesta institucional eficaz. La coordinación entre ciudadanos y autoridades sigue siendo clave para atender emergencias con rapidez y eficiencia.

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