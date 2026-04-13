Buscaban orden en la vía pública, pero hallaron narcóticos

De cara al Mundial de Futbol de 2026, las autoridades de la Ciudad de México desarrollan estrategias para reubicar a personas en situación vulnerable, pero en sus campamentos han encontrado droga, lo que alertó a la Fiscalía local.

De hecho, recientemente han hecho detenciones en cumplimiento de órdenes de aprehensión de personas en esos sitios, quienes se dedicaban a trasladar narcóticos de un punto a otro.

“Hemos detenido a tres personas en esa misma situación, que son usadas como mulas, pero por su forma de actuar pareciera que son obligados a hacer la actividad ilícita de trasladar drogas.

“Porque quien va a sospechar de una persona en esa condición, nadie creería que ellos trasladan drogas, pero ya está sucediendo y estamos poniendo atención en ello”, dijo un servidor público involucrado en el tema.

El arresto más reciente es el de Salvador “N” o César “N”, de 53 años de edad, quien fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público por el delito de narcomenudeo en posesión simple tras ser capturado en calles de la colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc.

La fuente indicó que presuntamente el sospechoso trasladaba droga de una célula ligada a La Unión Tepito, pero las indagatorias siguen en desarrollo.

Las diligencias se han realizado desde noviembre del año pasado, principalmente en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se tiene registro de al menos 100 puntos en los que habitan personas en situación vulnerable en la vía pública.