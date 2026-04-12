Lluvia con tormenta eléctrica provoca encharcamientos y caída de árboles en la CDMX

La lluvia con tormenta eléctrica que cayó en la Ciudad de México (CDMX) provocó encharcamientos y caída de árboles.

Se registraron encharcamientos en vialidades como Insurgentes Norte en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Un árbol de unos 15 metros cayó y dañó dos vehículos estacionados y dos postes en Sur 163, colonia Ampliación Gabriel Ramos Millán, en la alcaldía Iztacalco.

En la colonia Jardines de Churubusco, en Iztapalapa, una lámina cayó sobre cables de internet y telefonía.

Mientras que en la colonia El Retoño, también en Iztapalapa, cayó una palmera de aproximadamente tres metros de longitud.

Cerca de las 19:00 horas, la tormenta eléctrica provocó que en las líneas 1 y 3 del Cablebús se suspendiera el servicio durante alrededor de una hora.

El Sistema de Transporte Colectivo implementó marcha lenta de seguridad en las líneas 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12, A y B del Metro.

El pueblo de Santo Tomás Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, fue la zona con más cantidad de lluvia, para las 20:00 horas ya se habían acumulado 20 milímetros o 20 litros por metro cuadrado, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Gestión del Agua.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) mantiene la alerta amarilla por lluvias fuertes, probabilidad de granizo, vientos y tormenta eléctrica en las 16 alcaldías de la capital.

JCS