Intervienen postes en el Centro Histórico con stickers de ajolotes y nopales rumbo al Mundial

La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) inició la colocación de recubrimientos estéticos en los postes de luminarias del Centro Histórico, como parte de la preparación urbana para el Mundial de Futbol.

Cuadrillas de trabajadores cubren la infraestructura con stickers de flora y fauna nacional, como nopales, ajolotes, maíz y colibríes.

Los trabajos se concentran en vialidades principales como Madero, Palma, Isabel la Católica, 20 de Noviembre, Pino Suárez, República de El Salvador e Izazaga, además del circuito peatonal del Zócalo.

Los diseños son ilustraciones en color blanco de alta resistencia, fabricadas con un material similar al utilizado en la industria aeronáutica para resaltar durante la noche.

La colocación está a cargo de tres empresas litográficas subcontratadas que trabajan en coordinación con la Dirección de Alumbrado Público de la Sobse.

“Estas figuras nos representan como país: el maíz, el ajolote, el colibrí, el nopal (…) todo lo de nuestras raíces”, explicó Andrés Caballero, encargado de Gráficos de Hidalgo, una de las firmas responsables del proyecto.

Caballero aclaró que la intervención no implica cambios estructurales, sino un recubrimiento decorativo de vinil de alta resistencia cortado con plotter.

“Son stickers un corte de vinil de alta resistencia, del tipo que se usa en aviones”, subrayó.

El proceso técnico consiste en la limpieza profunda de la superficie para retirar residuos, la aplicación de una pintura base, la colocación del vinil y un sellado final con acrílico transparente para fijar la imagen y dificultar su retiro.

“Primero se prepara la superficie, luego colocamos el vinil y al final se le da un sellado para que quede fijo”, explicó.

De acuerdo con el cronograma, la instalación en el primer cuadro concluirá la próxima semana, para después extenderse a avenidas de las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Coyoacán que concentrarán la afluencia turística durante el torneo.

Sin embargo, en postes intervenidos inicialmente se observó que las figuras están siendo arrancadas por transeúntes o el material ha comenzado a desprenderse.

“No son muy cuidadosas las personas”, señaló una trabajadora de la dependencia ante el desgaste prematuro de las piezas.

Excélsior pudo documentar que en las inmediaciones de la Plaza de la Constitución también comenzaron a instalarse estructuras luminosas con formas que fusionan el calendario azteca con un balón de futbol.

Ciudad de México 10 de abril de 2026.-Recorrido por calles del primer cuadro y por circuito de Plaza de la Constitución. Sobre el cambio de imagen en postes de alumbrado del Centro Histórico, Pino Suárez, Venustiano Carranza, 16 de Septiembre,Plaza de la Constitución, Madero y 5 de Mayo. Mateo Reyes Arellano

Al menos cuatro figuras lumínicas se instalaron en la bocacalle de 20 de Noviembre y Circuito Plaza de la Constitución.

Además, frente al Antiguo Palacio del Ayuntamiento fue colocada una figura metálica gigante, de la mascota de la ciudad para el Mundial, un ajolote con un penacho de Quetzalcóatl, aún sin nombre, portando el número 10.

Ciudad de México 10 de abril de 2026.-Recorrido por calles del primer cuadro y por circuito de Plaza de la Constitución. Sobre el cambio de imagen en postes de alumbrado del Centro Histórico, Pino Suárez, Venustiano Carranza, 16 de Septiembre,Plaza de la Constitución, Madero y 5 de Mayo. Mateo Reyes Arellano

Este medio solicitó información a la Sobse para confirmar si esta intervención forma parte del programa de 100 acciones para el Centro Histórico anunciado recientemente por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, del cual se esperan detalles técnicos en los próximos días.