Incertidumbre en títulos de concesión pone en riesgo producción alimentaria: Tabe

A punto de que se venza el plazo para que los productores agrícolas regularicen sus títulos de concesión, derivado de la Nueva Ley de Aguas Nacionales, previsto para el próximo 28 de abril, Mauricio Tabe, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, advirtió que la falta de respuesta por parte de dependencias federales, pone en riesgo las concesiones, la producción alimentaria y se deja en estado de indefensión a los productores.

El también gobernante de la alcaldía Miguel Hidalgo, indicó que al no resolver los acuerdos relacionados con la tarifa eléctrica agrícola (PEUA), los precios de garantía para maíz, frijol y leche, así como la renovación en los títulos de concesión de agua, coloca a los productores “en la incertidumbre jurídica”.

Este gobierno le da la espalda a los productores agrícolas, que son quienes garantizan que las y los mexicanos tengan alimentos en su mesa. Las recientes modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales los está dejando en estado de indefensión e incertidumbre jurídica”.

Agregó que con esta nueva regulación “cuando el productor solicita la renovación de su título de concesión de agua, ante la falta de respuesta de la autoridad de manera inmediata, ésta queda revocada”, precisó.

Durante una reunión de la ANAC, el presidente municipal de Delicias, Chihuahua, Jesús Valenciano, indicó que el panorama pinta muy complicado para el campo mexicano.

Dijo que “sólo quedan 18 días para que se cumpla la fecha límite, en torno a la tarifa eléctrica PEUA y tan sólo en Chihuahua hay 18 mil trámites pendientes que no han resuelto autoridades federales”, entre ellas la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El edil advirtió que el retraso en estos procesos está generando preocupación entre los productores, ya que el tiempo para resolverlos se agota.

Mauricio Tabe insistió en que con estas acciones se está abandonando al campo mexicano, “cuando debiera ser un sector prioritario, ya que produce los alimentos de toda la población”, concluyó.

*DRR*