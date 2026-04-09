Incendio consume bodega de un edificio en la colonia Centro; no se reportan lesionados

Un incendio registrado la madrugada de este jueves en la colonia Centro consumió una bodega ubicada al interior de un edificio de departamentos, sin reporte de personas lesionadas.

El siniestro ocurrió poco antes de las 4:00 de la mañana en el número 8 de la calle Bolívar, entre 5 de Mayo y Tacuba, donde presuntamente una veladora habría originado las llamas.

Ante la emergencia, los habitantes del inmueble fueron evacuados de manera preventiva mientras elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos realizaban las labores para contener el fuego.

Línea de tiempo - Incendio en Colonia Centro

Incendio en Colonia Centro

~03:50 - 04:00 AM Inicio del incendio

Bodega en edificio (Bolívar #8). Posible causa: veladora. 04:00 AM Emergencia detectada

Se reporta incendio en la colonia Centro. 04:00 - 04:30 AM Evacuación preventiva

Habitantes desalojados. No hay lesionados. 04:30 - 05:50 AM Control del incendio

Bomberos contienen el fuego en la bodega. Antes de 06:00 AM Incendio extinguido

Sin daños mayores al resto del edificio. Después de 06:00 AM Remoción y enfriamiento

Limpieza de escombros y aseguramiento del área.

Dos horas después el incendio fue controlado sin mayores afectaciones a otras áreas del edificio, informó Manuel Pérez Cova, el coordinador general de los Bomberos.

Atendemos un incendio en la bodega de un edificio de departamentos, ubicada en la colonia Centro. Realizamos la evacuación de las y los ocupantes del inmueble como medida de seguridad; el fuego se encuentra confinado y no se reportan personas lesionadas”, detalló en un primer momento en un mensaje difundido en su cuenta de X.

Antes de las 06:00 horas el Jefe Vulcano confirmó que el siniestro fue controlado, para dar paso a labores de remoción de escombros.

Informó que ya hemos extinguido el fuego e iniciamos con labores de remoción y enfriamiento en la zona”, publicó.

fdm