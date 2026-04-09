Otorgan suspensión a menor que ingresó arma a secundaria en Azcapotzalco

Un juez de control especializado en justicia para adolescentes vinculó a proceso por el delito de portación de arma de fuego a Gael "N", estudiante de la Secundaria Técnica No. 15 “Pablo Hope Hope”, ubicada sobre avenida Azcapotzalco-La Villa, en la colonia Santo de la alcaldía Azcapotzalco, quien fue detenido por meter un arma al plantel.

Sin embargo, el juzgador concedió la suspensión condicional del proceso por cinco meses, pero el menor debe cumplir con medidas cautelares como inscribirse al programa Reconecta por la paz de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y continuar con actividades en diseño digital y ajedrez en los centros “Pilares”.

En audiencia inicial, el Ministerio Público le imputó el delito de portación de arma de fuego, señaló en la formulación de imputación que el menor presuntamente amenazó a un compañero si lo acusaba por portar una pistola.

El día de los hechos, el 4 de marzo pasado, autoridades educativas solicitaron la detención del menor, por lo que fue llevado a la Fiscalía Especializada para Atención en Delitos Cometidos por Adolescentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Luego de los cinco meses, serán revisadas las medidas cautelares impuestas para determinar si continua con su proceso en libertad, según señalaron autoridades ministeriales a Excélsior.

El día de los hechos, los padres de familia denunciaron que ninguna autoridad escolar les notificó sobre la situación, fue por mensajes de WhatsApp que sus hijos los alertaron de la situación que se vivía en la secundaria, por lo que fueron al plantel.

A nosotros no nos informaron por parte de la escuela, como siempre. Aquí pasan muchas cosas extrañas; no es la primera vez que se habla de que entran con armas. Tengo entendido que sería la segunda ocasión. Nos enteramos por los grupos de WhatsApp porque un niño avisó a su mamá que había otro alumno amenazando con un arma de fuego”, explicó la madre de familia”, dijo una de las madres que acudió a la secundaria.

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