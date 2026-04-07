Sheinbaum reitera: no se volverá a dar dinero directo a organizaciones de transportistas y agricultores

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró la advertencia a transportistas y agricultores de que no se volverá a dar dinero de forma directa a las organizaciones.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la Presidenta de la República fue consultada sobre los bloqueos que aún se mantienen en algunos estados del país. Al respecto, hizo un llamado a estos grupos a priorizar el diálogo con el Gobierno federal.

Realmente no fue lo que habían dicho que iban a hacer (bloqueos) y se atiende, siempre va a haber diálogo. Lo que sí es que no vamos a regresar al esquema donde se les daba el dinero a las organizaciones”, advirtió.

La Jefa del Ejecutivo relató que, en un evento en Zacatecas, recibió quejas de agricultores que exigían más acopio de frijol. Sheinbaum les reiteró que los apoyos siempre se harían de manera directa a los productores.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reiteró este lunes que las demandas de transportistas y campesinos han sido atendidas de manera puntual y se mantiene una apertura al diálogo ante las movilizaciones registradas como parte del paro nacional.

Rosa Icela Rodríguez informó que el Gobierno federal ha sostenido un total de 27 reuniones desde octubre del año pasado con transportistas y productores del campo, con quienes se definió una agenda de cinco ejes: apoyos a los precios, financiamiento, comercialización y programas de acopio.

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