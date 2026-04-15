Entregan camiones de basura en Cuauhtémoc

La alcaldía Cuauhtémoc entregó cuatro nuevos camiones recolectores de basura.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega encabezó la entrega y consideró que es una acción que fortalecerá el servicio de limpia en toda la demarcación.

Destacó que gobernar bien también implica invertir en lo que permite que la ciudad funcione todos los días.

Agregó que estos vehículos no son solo unidades operativas, sino una garantía de que la recolección será más eficiente, constante y cercana a la gente.

“Esto no es sólo un evento, es un cambio de rumbo. Vamos a seguir en la calle todos los días; vamos a seguir resolviendo, dando la cara, trabajando hombro a hombro con ustedes todos los días, porque gobernar no es administrar problemas, gobernar es resolverlos”, dijo.

La alcaldesa detalló que dos de los camiones fueron adquiridos con recursos propios de la alcaldía y dos más se sumaron gracias a la coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México.

"Lo que demuestra que cuando se trabaja en conjunto, los resultados llegan más rápido. Así es como se gobierna: con seriedad, sumando, coordinando, resolviendo”, expresó a través de un comunicado.

Con esta entrega se fortalece la capacidad de recolección en las 33 colonias de la Cuauhtémoc y se mejora de manera directa el servicio para más de 44 mil familias en colonias como Obrera, Roma, Buenavista y Santa María la Ribera.

Esto se traduce en calles más limpias, mayor orden y una mejor calidad de vida para quienes viven y transitan en la demarcación, destacó la alcaldesa.

En presencia del secretario general de la Sección I del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX, Hugo Alonso Ortiz, la mandataria resaltó que esta inversión también impacta en mejores condiciones de trabajo para el personal de limpia, al contar ahora con herramientas a la altura de su esfuerzo: tecnología más limpia, más eficiente y con mayor capacidad.

La alcaldesa también reconoció el trabajo del personal de limpia, a quienes agradeció su esfuerzo diario.

“Muchas gracias por el esfuerzo, por la dedicación y por hacer que esta alcaldía renazca todos los días”, expresó.