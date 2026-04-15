Evaluarán servicio del Metrobús

El Metrobús evaluará la calidad y el servicio de las 17 empresas que operan las siete líneas del sistema, además, obtendrá un indicador de calidad de servicio para 2026.

El organismo publicó ayer en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la licitación pública nacional para la Evaluación de la Calidad y el Servicio de las 17 Empresas Operadoras que Actualmente Operan el Metrobús y Obtención del Indicador de Calidad del Servicio 2026. El fallo se realizará el próximo miércoles.

El Metrobús cuenta con siete líneas y dentro de estas ofrece servicio en unas 34 rutas.

La mayoría de las 17 empresas operadoras han sido conformadas por exmicrobuseros que operaban rutas en los corredores que ahora se explotan por medio del Metrobús. También la empresa gubernamental Red de Transporte de Pasajeros tiene participación, así como filiales de algunas empresas del sector, como ADO, que opera la Línea 3.

Entre las empresas que operan las líneas de Metrobús conformadas por exmicrobuseros están Corredor Insurgentes S.A. de C.V., Rey Cuauhtémoc S.A. de C.V., Corredor Oriente–Poniente, Corredor Tacubaya–Tepalcates, Transportes SAJJ, S.A., Corredor Eje 4-17 de Marzo, Movilidad Integral de Vanguardia S.A., Conexión Centro Aeropuerto S.A. de C.V., Corredor Integral de Transporte Eduardo Molina S.A. de C.V., entre otras.

El organismo ya tiene un proceso para profesionalizar la labor de los conductores en colaboración con el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer).

Ya se han entregado certificados de competencias que los acreditan como conductores de autobuses de tránsito rápido en corredores de Metrobús y como evaluadores independientes.

La primera generación de conductores certificados fue en 2024, un acto inédito, según las autoridades, toda vez que por primera ocasión en 19 años se estandarizaron los procesos de capacitación entre las empresas operadoras que conforman este sistema de transporte, al tiempo que se reconoce la experiencia de quienes están frente al volante con una certificación con validez oficial y alcance a nivel nacional.

Actualmente, el sistema de transporte mejor calificado en el Valle de México por los usuarios es el Tren Suburbano, con una evaluación global de 8.8 puntos de 10, de acuerdo con la encuesta anual 2025 de Ferrocarriles Suburbanos.

Le siguen el Metrobús, con 7.9 puntos, y el Mexibús, con 7.3.

El Metro obtuvo una calificación de 6.7 puntos.

La encuesta califica seguridad, rapidez, comodidad y menor exposición a accidentes. Fue contestada por 650 usuarios de transporte público.