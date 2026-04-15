Fan Fest del Zócalo será sustentable y recibirá hasta 55 mil personas

El Fan Festival que se instalará en el Zócalo de la Ciudad de México del 11 de junio al 19 de julio, en el marco del Mundial de Futbol 2026, será un espacio totalmente sustentable que integrará energías limpias, materiales biodegradables y sistemas de captación de agua, para minimizar la huella ambiental, informaron autoridades y organizadores.

El evento proyecta reunir a unas 55 mil personas al día durante los partidos, busca alinearse con la estrategia ambiental del gobierno capitalino para reducir el impacto ecológico de actividades masivas, dijo el CEO de Host City Manager de la Ciudad de México para la Copa del Mundo, Michel Bauer.

Entre las acciones destacadas, señaló que no se utilizará pirotecnia, con el objetivo de evitar contaminación atmosférica, los alimentos se servirán en recipientes completamente biodegradables.

Foto: Moisés Pablo | Cuartoscuro

Asimismo, se instalarán paneles solares para el suministro de energía dentro del recinto, que abarcará un espacio de la plancha del Zócalo, además de generadores de última generación que permitirán reducir el consumo de combustibles fósiles.

Vamos a instalar paneles solares y usar generadores de última generación para minimizar el uso de combustible”, detalló.

Captación de agua de lluvia

Para el manejo de residuos se implementará un sistema de separación y reciclaje operado por empresas especializadas.

En materia de agua, el Fan Festival contará con sistemas de captación pluvial que permitirán abastecer sanitarios y áreas de limpieza, reduciendo el uso de agua potable.

Foto: Moisés Pablo | Cuartoscuro

“Vamos a instalar dispositivos de captación de agua de lluvia para uso en limpieza sanitaria y áreas públicas”, precisó Michel Bauer, durante la presentación del programa Mundial Verde; con juego limpio el planeta gana”, con 10 acciones medioambientales que se promoverán de cara al Mundial, que fue presentado este miércoles por la jefa de Gobierno capitalina.

El directivo destacó que incluso la decoración del evento seguirá criterios sustentables, con el uso de textiles, pinturas y pisos elaborados con materiales reciclados.

Además, las bebidas se ofrecerán en vasos conmemorativos reutilizables, que los asistentes podrán conservar como recuerdo.

Todas las bebidas se van a servir en vasos conmemorativos que la gente podrá llevarse como souvenir, elaborados también con materiales reciclables”, explicó.

Bauer subrayó que estas acciones forman parte de un esfuerzo conjunto con el gobierno de la ciudad para posicionar a la capital como referente internacional en sostenibilidad.

El FanFest amable al ambiente “es muestra de la responsabilidad para reducir la huella de carbono” y se alinea "con las medidas para vivir un Mundial limpio, verde y amable” con el medio ambiente, concluyó Clara Brugada.

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