Asaltantes convierten escuela abandonada en Cuauhtémoc como refugio

Una banda de presuntos asaltantes invadieron la Academia Militarizada "Ollin Cuauhtémoc", ubicada en la colonia Santa María la Ribera, escuela que fue clausurada tras la muerte de uno de sus estudiantes tras acudir a un campamento que organizó el plantel en Morelos, en abril de 2025.

Ayer por la noche, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México persiguieron a un sujeto señalado de robar a una mujer, quien se refugió en las instalaciones del centro educativo que está sobre la calle Doctor Mariano Azuela

El individuo fue arrestado y al momento de ingresar al inmueble las autoridades se percataron que había más personas que huyeron. En una revisión, hallaron armas punzocortantes, narcóticos, ropa, muebles y otros objetos.

Durante un recorrido que realizó Excélsior en inmediaciones del lugar, los vecinos señalaron que ya habían reportado que ahí se refugiaban personas en situación vulnerable, algunas de las cuales asaltan en la zona.

Yo ya había hablado a la patrulla, pero me dijeron que no podían ingresar por ser propiedad privada", señaló Jorge quien vive en la misma calle donde está la academia.

En noviembre pasado, un hombre fue detenido como presunto responsable de entrar a robar a las escuela.

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