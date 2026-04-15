¡Trío de ratas! Detienen a dos hombres y una mujer por robo a casa habitación

Elementos policiacos detuvieron a dos hombres y una mujer, señalados como probables responsables de robar en un domicilio, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Su arresto se derivó tras un reporte del C2 Norte sobre un atraco en una vivienda ubicada en el cruce de calle Zapatería y avenida Ingeniero Eduardo Molina, en la colonia Ampliación 20 de Noviembre.

Cuando los policías llegaron, vecinos informaron que momentos antes observaron a tres personas sacar objetos del inmueble y huir del lugar, por lo que los oficiales implementaron un operativo de búsqueda.

Al no poder acreditar la procedencia de los objetos y ser reconocidos por el denunciante, los dos hombres, de 28 y 38 años, y la mujer, de 43, fueron detenidos. Cortesía SSC

Minutos después, los uniformados ubicaron a los probables responsables en el cruce de Yeseros y Vulcanización, donde los interceptaron y realizaron una revisión. Durante la inspección, les aseguraron cuatro cajas con juegos de luces , dos giratorias y dos estáticas con un valor aproximado de 40 mil pesos.

Al no poder acreditar la procedencia de los objetos y ser reconocidos por el denunciante, los dos hombres, de 28 y 38 años, y la mujer, de 43, fueron detenidos.

Los implicados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

fdm