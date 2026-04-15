Reciben más de 8 mil capitalinos sistemas para cosecha de lluvia

Durante 2025, ocho mil 698 personas recibieron un sistema de cosecha de lluvia o un calentador solar en la Ciudad de México.

Los apoyos gubernamentales se concentraron en las inmediaciones del Estadio Banorte, que será la sede mundialista en la capital.

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) publicó este miércoles en la Gaceta oficial el padrón de beneficiarios durante el año pasado.

Foto: Sedema

El objetivo del programa es fortalecer la resiliencia de las viviendas ante los efectos del cambio climático.

Fortalecer la resiliencia de las viviendas en situación de vulnerabilidad y su adaptación ante los efectos del cambio climático, mediante la implementación de componentes ecológicos que promuevan el uso del agua y la energía de forma eficiente y sustentable, así como contribuir con la reapropiación identitaria para el rescate de nuestros cultivos, bajo un enfoque agroecológico, buscando garantizar la participación equitativa de todos los miembros de las familias, con justicia social y contribuir con el bienestar socieconómico de las familias”, indicó la dependencia.

Apoyo para mujeres

Y en particular, apoyar a las mujeres que son responsables de proveer agua potable y combustible a sus hogares.

Se busca incidir positivamente en la reducción de brechas de género que afectan a las mujeres, quienes con frecuencia tienen la tarea de proveer agua, hacer suministro de gas para el hogar y el cuidado de los jardines o huertos, debido a que ellas son aquellas responsables mayoritariamente de las necesidades básicas del hogar”, agregó la Sedema.

Los sistemas de cosecha de lluvia y los calentadores solares se distribuyeron principalmente en colonias con poca disponibilidad de agua, en condiciones de vulnerabilidad económica o ante los efectos de cambio climático.

Los sistemas de cosecha de lluvia y los calentadores solares se distribuyeron principalmente en colonias con poca disponibilidad de agua Foto: Sedema

Los apoyos fueron desde dos mil pesos hasta 612 mil 480 pesos, para los habitantes de las colonias y pueblos de la zona de Santa Úrsula, Huipulco y otras colonias de la alcaldía Coyoacán, que son vecinas del Estadio Banorte sede del mundial.

También hubo empresas beneficiadas como Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V. que obtuvo 612 mil 480 pesos para sus instalaciones en la colonia Observatorio, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

O Grupo Yavche S.A. de C.V., que recibió apoyos de 299 mil 280 pesos que tiene instalaciones en la colonia Roma Norte de la alcaldía Cuauhtémoc, de acuerdo con el padrón publicado por la Sedema.

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