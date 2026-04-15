Inaugurarán ciclovía de Tlalpan con rodada ciclista; ésta será la ruta

A seis meses de haber iniciado su construcción, la Ciclovía Gran Tenochtitlán será inaugurada este domingo 19 de abril con una “gran rodada ciclista” encabezada por el gobierno de la Ciudad de México, como parte de las acciones rumbo al Mundial de Futbol 2026.

El proyecto, que se extiende a lo largo de 34 kilómetros sobre Calzada de Tlalpan, conectará la zona de Chabacano con Renato Leduc, en la alcaldía Tlalpan, consolidándose como uno de los corredores ciclistas más importantes de la capital.

Ciclovía de Tlalpan Cuartoscuro

Rodada partirá del Zócalo al estadio Banorte

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que la rodada inaugural de la nueva ciclovía partirá desde el Zócalo de la Ciudad de México y avanzará hasta las inmediaciones del estadio Banorte. Previo al recorrido, los asistentes participarán en una dinámica colectiva: la formación de una “bicicleta monumental”, que será captada con un dron desde el aire.

“Vamos a empezar desde el Zócalo hasta el estadio en una rodada muy interesante, y antes vamos a hacer la bicicleta más grande del mundo entre todos”, señaló Brugada.

Ciclovía de Tlalpan Cuartoscuro

Inversión millonaria y participación privada

La construcción de esta ciclovía implicó una inversión superior a 187 millones de pesos y estuvo a cargo de siete empresas, como parte de un proyecto estratégico de movilidad urbana.

El gobierno capitalino destacó que esta infraestructura forma parte de una estrategia ambiental de largo plazo, con el objetivo de fomentar el uso de transporte sustentable y mejorar la calidad del aire.

Ciclovía de Tlalpan Cuartoscuro

“Es una manera de aprovechar el Mundial y sumar con aire limpio. Queremos que estas acciones sean permanentes”, afirmó Brugada.

Pese a su relevancia, la obra no ha estado exenta de polémica. Trabajadoras sexuales que laboran sobre Calzada de Tlalpan han manifestado su rechazo al proyecto, argumentando afectaciones a su actividad económica en la zona.

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