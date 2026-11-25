La primera voz que se escuchó no fue la de una consigna, sino la de una mujer que exigía que sus hijos regresaran a casa, mientras a unos metros otras sostenían fotografías de víctimas de feminicidio y personas desaparecidas, pancartas contra la violencia sexual, familiar e institucional.

Todas eran historias distintas, pero con algo en común: mujeres que volvieron a salir a las calles para exigir justicia.

La Glorieta de las Mujeres que Luchan se convirtió nuevamente en punto de encuentro de cientos de mujeres que, este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se congregaron para denunciar las agresiones que aún marcan sus vidas.

A las cuatro de la tarde comenzó a tomar forma la movilización. El morado, el verde y el naranja se mezclaron entre pañuelos, carteles y consignas. Al frente avanzaron familiares de víctimas de feminicidio, mujeres sobrevivientes y familiares de personas desaparecidas. Detrás, colectivos y organizaciones se sumaron para hacer visibles sus propias luchas.

Foto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

Mientras los contingentes avanzaban sobre Paseo de la Reforma, los testimonios aparecían uno tras otro.

Mayte explicó que su presencia en la movilización tenía como propósito visibilizar todas las violencias que todavía enfrentan las mujeres.

Yo creo que todas las mujeres que hemos estado aquí hemos sido violentadas de alguna manera: sexual, económica, físicamente, institucionalmente”, expresó.

Su exigencia no se limitó al fin de las agresiones, sino también pidió que las autoridades hagan su trabajo, que las investigaciones avancen y que las carpetas de personas desaparecidas no permanezcan abandonadas.

Seguiremos alzando la voz hasta que no nos falte nadie más, no haya ni un desaparecido más y que las instituciones se pongan a trabajar”, agregó.

Violencia vicaria, una de las más dolorosas

Unos pasos más adelante, la marcha también se convirtió en un espacio para denunciar la violencia vicaria que se ejerce a través de los hijos.

Lilia acudió para acompañar a su hija, quien desde el 20 de enero busca recuperar a sus pequeñas Leonora y Amelia, luego de que su padre se las llevara. Acusó que, pese a recurrir a las autoridades, no ha encontrado una respuesta favorable.

Foto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

Queremos que nuestras niñas regresen con su mamá. El 20 de enero su papá se las llevó y los jueces no hacen nada por mi hija; al contrario, obstaculizan todo”, dijo.

Para ella, utilizar a las niñas para lastimar a su madre es otra forma de violencia.

Las asistentes a la marcha señalaron que la violencia contra las mujeres no siempre deja marcas visibles, explicaron que puede manifestarse en los procesos judiciales, en la separación de sus hijos o en la falta de respuesta de las instituciones a las que acuden buscando protección.

Integrantes del colectivo feminista “Fátima Toma Mi Mano” marcharon para exigir justicia por las infancias y denunciar casos de violencia sexual, deudores alimentarios y presuntas agresiones contra menores de edad. Aseguraron que, además de enfrentar a sus agresores, deben lidiar con las instituciones encargadas de investigar y procurar justicia.

Son las segundas personas en ponernos el pie, en violentarnos, cuando lo único que queremos son los derechos de nuestros niños”, afirmaron.

Poner atención a fiscalías

Pidieron a las autoridades revisar lo que ocurre en las fiscalías y los juzgados familiares, donde aseguraron que muchas madres encuentran nuevos obstáculos. La denuncia, señalaron, se vuelve todavía más dolorosa cuando se trata de niñas que no lograron sobrevivir a la violencia.

Inés recordó el caso de su hija, quien, de acuerdo con su testimonio, fue trasladada sin vida a un hospital el 5 de julio, con más de 49 lesiones, fracturas y desnutrición severa. Aseguró que, pese a los antecedentes y las señales de maltrato, hasta ahora no han detenido a los responsables.

Así como la Fiscalía, juzgados familiares, pudieron haber hecho algo cuando mi hija estaba viva y jamás me escucharon”, dijo.

En el recorrido también hubo espacio para quienes enfrentan otras formas de exclusión.

Foto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

Alexia Moreno, integrante de la colectiva Amigas en el Camino, marchó junto a mujeres que viven o han vivido en situación de calle. Su lucha, mencionó, busca visibilizar a quienes, además de enfrentar la precariedad y la falta de oportunidades, están expuestas a distintas formas de violencia por el simple hecho de vivir en las calles.

Ser mujer y estar en la calle es peligroso; ahora pensar una mujer que está 24 horas en la calle, el riesgo, la violencia incrementa”, explicó.

La colectiva lleva diez años trabajando con esta población mediante acciones de acompañamiento, reflexión sobre derechos humanos y proyectos de autoempleo para reducir el tiempo que las mujeres y sus familias permanecen en las calles.

Muchas mujeres no denuncian

Mientras tanto, desde el Consejo Ciudadano, Gabriela González recordó que muchas víctimas ni siquiera llegan a denunciar.

De acuerdo con las cifras que compartió, 78 por ciento de las mujeres no denuncia las agresiones sexuales o físicas que enfrenta. Entre las razones mencionó la vergüenza, la normalización de la violencia y la esperanza de que su agresor cambie.

La organización ofrece acompañamiento jurídico y psicológico gratuito para mujeres víctimas de violencia, incluso durante el inicio de sus procesos ante las autoridades.

Una abogada y una de nuestras psicólogas van por ellas a sus domicilios y las acompañamos a Fiscalía o al Centro de Justicia para las Mujeres para iniciar sus medidas de protección y sus carpetas de investigación”, informó.

Foto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

Conforme avanzaba la movilización, las consignas se mezclaban con los testimonios. No todas las mujeres llegaron con una historia personal que contar, algunas acudieron para solidarizarse con quienes buscan a sus hijas, con quienes sobrevivieron a un intento de feminicidio o con quienes todavía esperan que una autoridad las escuche.

Isabel resumió ese sentimiento en una frase escrita también en su pancarta.

No hay justificación para ninguna violencia y estamos aquí por ti, por mí y por todas las que siguen”, afirmó.

La movilización continuó por Paseo de la Reforma rumbo al Zócalo capitalino. Entre fotografías, nombres, exigencias y consignas, las mujeres avanzaron recordando que detrás de cada cifra hay una vida y una familia que espera justicia.

Este 25 de noviembre no solamente marcharon para denunciar la violencia que existe contra las mujeres. Marcharon también para exigir que no se normalice, que las instituciones respondan y que ninguna tenga que volver a las calles para pedir que la escuchen.