Durante labores de revisión en la Sección Aduanera del Centro Postal Mecanizado, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina), recuperaron tres piezas arqueológicas pertenecientes al patrimonio cultural de la nación.

Se detalló que durante la inspección visual y física de un paquete, presentado por Correos de México, para su despacho aduanero, en el interior, se localizaron dos estuches de cartón que contenían tres piezas consistentes en dos cabezas con rasgos humanos y un cuerpo sin cabeza, en tonalidades beige y café oscuro, con superficies irregulares y porosas.

La ANAM explico que, ante las características de los objetos se solicitó la intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), cuyo dictamen determinó se trata de monumentos arqueológicos muebles, que forman parte del patrimonio cultural de la nación, inalienables e imprescriptibles.

Las piezas están definidas y protegidas por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

El paquete con las tres piezas llegó procedente de Estados Unidos con destino a México, por lo que se procedió a la presentación de la denuncia correspondiente, ante la Fiscalía General de la República (FGR); mientras tanto, las tres piezas quedaron bajo la guarda y custodia de Correos de México.