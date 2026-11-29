Un total de 23 personas fueron detenidas por su probable participación en una pelea grupal al término del partido entre América y Monterrey, disputado en el Estadio Banorte, en la alcaldía Coyoacán. La intervención formó parte del operativo Estadio Seguro, implementado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

De acuerdo con el reporte de la dependencia, el enfrentamiento ocurrió durante el desalojo de los asistentes, cuando policías detectaron una trifulca a la altura de la salida 1 del inmueble. En el altercado presuntamente participaron aficionados que podrían pertenecer a la porra de uno de los equipos.

Los uniformados intervinieron para controlar la situación y siguieron a los involucrados hasta la calzada Acoxpa y la calle Del Bordo, en la colonia Villa Lázaro Cárdenas, alcaldía Tlalpan, donde concretaron las detenciones.

Tres mujeres y 20 hombres a disposición de un Juez Cívico

La SSC detalló que entre las personas aseguradas se encuentran tres mujeres y 20 hombres, con edades de entre 17 y 50 años. Después de informarles sus derechos constitucionales, los policías los trasladaron ante el Juez Cívico, autoridad que determinará las sanciones correspondientes.

Durante los hechos, un hombre de 21 años presentó golpes en distintas partes del cuerpo y una lesión en la región posterior de la cabeza, provocada por un objeto contundente. Paramédicos que se encontraban en el lugar le brindaron atención médica y determinaron que no necesitaba ser trasladado a un hospital.

El operativo Estadio Seguro tuvo como objetivo mantener el orden y prevenir incidentes durante el encuentro deportivo y la salida de los aficionados. La dependencia no precisó en su reporte si las personas detenidas pertenecían formalmente a algún grupo de animación.