Representantes de Tribunales federales y locales firmaron el Pacto Nacional por la Justicia de Género en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El evento fue encabezado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, como representante del Máximo Tribunal ante el Comité Directivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), en el que se instaló el Comité de Evaluación y Seguimiento del Pacto.

También participaron la magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), Celia Maya García; y los presidentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, y del Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas Solano.

Empezar en casa

Durante su participación, la ministra Esquivel Mossa se pronunció por empezar “en casa” con una estrategia para erradicar la violencia contra las mujeres, en la gestión de los juzgados.

“Para quienes integramos los órganos de impartición de justicia, combatir la violencia es una prioridad que empieza en nuestra propia casa. Ningún cargo ni jerarquía puede justificar el acoso o el hostigamiento contra una mujer”, afirmó la togada.

Agregó que jueces y magistrados deben fortalecer una justicia igualitaria, libre de discriminación, con perspectiva de género e interculturalidad.

La SCJN informó que el Pacto Nacional por la Justicia de Género busca fortalecer el respeto a la diversidad cultural, tanto en las resoluciones judiciales como en las políticas internas de los tribunales.

Los antecedentes de este mecanismo datan de 2010, creado por la AMIJ, al que ahora se adhieren las 32 entidades federativas, con el objetivo de impulsar una justicia libre de discriminación, por razones de sexo o género, y erradicar la violencia en los espacios de trabajo en los tribunales del país.