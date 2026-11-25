Colectivas, familiares de víctimas y contingentes salieron a las calles este miércoles 25 de noviembre en la Ciudad de México con motivo de la marcha y las movilizaciones por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), para exigir justicia, protección y un alto a las agresiones de género.

En el transcurso de las movilizaciones, un grupo de mujeres ingresó al perímetro de seguridad instalado alrededor de un inmueble ubicado en República de Cuba número 60, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, las manifestantes realizaron protestas frente al edificio y expresaron su intención de derribar la puerta para ingresar e intentar ocuparlo.

Ante ello, elementos de la SSC acudieron al punto y exhortaron a las participantes a retirarse del perímetro de la valla que resguarda el inmueble. La dependencia capitalina informó que la intervención se realizó sin fricciones ni enfrentamientos entre las manifestantes y los policías, y aseguró que los agentes brindaron seguridad tanto a las asistentes a la movilización como a los transeúntes de la zona.

El llamado de la ONU y las cifras de violencia

La jornada de protesta se desarrolló en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, fecha en la que la ONU llamó a garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, proteger a las sobrevivientes y poner fin a la impunidad bajo el lema: “alza la voz, cree a las sobrevivientes, exige justicia”.

La marcha del 25N concluyó con un mitin en el Zócalo. Elizabeth Velázquez

A nivel mundial, al menos una de cada tres mujeres de 15 años o más —alrededor de 840 millones— ha sufrido violencia física o sexual, o ambas, a lo largo de su vida, mientras que en 2025 cerca de 47 mil mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas u otros miembros de su familia, lo que equivale a un promedio de 5 víctimas cada hora.

En México, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, del INEGI, indica que 7 de cada 10 mujeres de 15 años o más han vivido al menos una situación de violencia a lo largo de su vida, y una de cada dos adolescentes entre 15 y 17 años ha enfrentado alguna forma de violencia sexual.

Además, alrededor de 9 de cada 10 mujeres que sufrieron violencia física o sexual en los ámbitos comunitario, laboral, escolar o familiar no denunciaron ni solicitaron apoyo, principalmente porque consideraron que lo ocurrido no tenía importancia.

Justicia efectiva, reformas legales y prevención

Naciones Unidas señaló que el acceso a la justicia va más allá de la denuncia y comprende la posibilidad real, oportuna, efectiva, segura y no discriminatoria de recurrir a mecanismos judiciales y administrativos para obtener protección, verdad, reparación integral y garantías de no repetición, lo que implica la obligación estatal de remover barreras legales, institucionales, económicas, socioculturales, lingüísticas, territoriales y tecnológicas.

En el caso de México, el organismo destacó las reformas constitucionales y legales de 2024 y 2026 que han reforzado el derecho a una vida libre de violencia y las obligaciones del Estado para protegerlas, entre ellas la reforma constitucional aprobada en mayo de 2026 que facultó al Congreso para expedir una ley general en materia de feminicidio.

Bajo el lema “alza la voz, cree a las sobrevivientes, exige justicia”, la ONU pidió poner fin a la impunidad. Elizabeth Velázquez

Asimismo, la ONU destacó su colaboración con las Secretarías de las Mujeres y de Salud, y con organizaciones de la sociedad civil y colectivas feministas, en iniciativas que abarcan la prevención y atención de la violencia digital, la identificación oportuna de situaciones de riesgo y el fortalecimiento de los servicios de salud, protección y justicia, subrayando que la violencia contra las mujeres y las niñas se puede prevenir con el papel de las organizaciones de mujeres y feministas en la prevención, el acompañamiento y la exigencia de justicia.