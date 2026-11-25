La fiscal general afirmó que el feminismo no representa una confrontación entre hombres y mujeres; anunció campañas para prevenir el acoso y garantizar espacios laborales libres de violencia.

La Fiscalía General de la República (FGR) ratificó su política de cero tolerancia a cualquier forma de violencia contra las mujeres y anunció el fortalecimiento de acciones institucionales para prevenir, atender y erradicar estas conductas, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Durante la jornada institucional por la Igualdad y No Discriminación, realizada este miércoles 25 de noviembre, la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, sostuvo que el feminismo no debe entenderse como una confrontación entre hombres y mujeres, sino como una oportunidad para construir alianzas y trabajar conjuntamente por una sociedad basada en el respeto y la igualdad.

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La titular de la FGR subrayó que las servidoras públicas deben contar con espacios seguros para desempeñar sus funciones y desarrollarse conforme a sus capacidades y aspiraciones. En ese sentido, aseguró que la institución ha habilitado mecanismos para que las mujeres puedan denunciar situaciones de violencia sin temor a represalias.

“Estamos comprometidos porque queremos hacer algo desde nuestra profesión por la sociedad, en esos espacios tiene que haber cero tolerancia y no puede haber violencia”, afirmó.

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Godoy Ramos señaló que la violencia contra las mujeres no es un asunto privado, sino una responsabilidad del Estado, por lo que las instituciones encargadas de procurar justicia tienen la obligación de escuchar, atender y actuar ante las denuncias.

También llamó a fortalecer la capacitación y sensibilización del personal ministerial y policial, al advertir que muchas mujeres enfrentan un largo proceso antes de decidirse a denunciar y esperan recibir una respuesta cuando finalmente acuden ante las autoridades.FGR presenta campañas contra el acoso y la violencia de género

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Por su parte, Maribel Bojorges Beltrán, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA), reconoció que la violencia continúa presente en distintos ámbitos de la vida cotidiana y destacó la importancia de la coordinación institucional y la preparación del personal para combatirla.

En tanto, David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), aseguró que no se permitirá ninguna conducta de violencia contra las mujeres y que se actuará para sancionarla.

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Informó que las mujeres representan 55 por ciento del personal activo de esa fiscalía, integrada por más de seis mil 100 personas, y que actualmente encabezan la mitad de las Fiscalías Federales.

Durante la jornada también se presentó el ABC de los Derechos de las Mujeres, Adolescentes y Niñas ante la FGR en materia de Procuración de Justicia, elaborado por la Consejería General, a cargo de Claudia Lengas Escudero. El documento reúne información accesible sobre los derechos de las mujeres cuando son víctimas, ofendidas, detenidas o imputadas.

Asimismo, la Unidad Especial de Igualdad Sustantiva y de Género dio a conocer la campaña “Cero Tolerancia al Acoso y Hostigamiento Sexual”, enfocada en proporcionar herramientas a las personas servidoras públicas para identificar, prevenir y evitar estas conductas en el entorno laboral.

Otra iniciativa presentada fue “Cinco principios de actuación para la atención con perspectiva de género”, impulsada por la Oficina de la Fiscal General en coordinación con la Oficialía Mayor. Los principios establecen escuchar sin prejuicios, evitar la revictimización y la discriminación, proteger y garantizar el acceso a la justicia, investigar con debida diligencia y perspectiva de género, y rechazar la violencia de género.

La FGR sostuvo que la erradicación de la violencia contra las mujeres requiere instituciones sólidas, investigaciones rigurosas, atención sensible a las víctimas y acciones firmes para combatir la impunidad.