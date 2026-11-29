La alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, presentará el próximo 5 de diciembre su Segundo Informe de Gobierno, en el que expondrá los resultados de dos años de administración, enfocados en mejorar la calidad de vida de la población, reducir desigualdades y atender rezagos históricos en colonias, barrios y pueblos originarios.

Bajo el modelo de Gobierno 24/7, la administración ha apostado por mantener presencia permanente en territorio, acercar los servicios públicos y fortalecer el contacto directo con la ciudadanía mediante audiencias, recorridos y programas como Nuestra Colonia se Transforma y Territoriales 24/7.

En materia de seguridad, el gobierno de la demarcación reportó una disminución de 13.2 por ciento en delitos de alto impacto, lo que coloca a Tlalpan entre las cuatro alcaldías con mayor reducción en este rubro. Asimismo, destacó una caída de 13.7 puntos porcentuales en la percepción de inseguridad en un año, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

Para fortalecer las labores de vigilancia, la alcaldía incrementó su parque vehicular de seis a 53 unidades de seguridad, además de mantener gabinetes diarios y recorridos nocturnos.

En cuanto a recuperación urbana, durante 2026 se destinaron 210 millones de pesos para reparar más de 35 mil baches y repavimentar 92 mil metros cuadrados, además de realizar trabajos de alumbrado público, construcción de banquetas y rehabilitación de espacios comunitarios.

A estas acciones se sumó una inversión superior a los 102 millones de pesos para infraestructura hidráulica y de drenaje, con la que, en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral del Agua, se reportó una disminución de 40 por ciento en los avisos por falta de suministro respecto a 2024.

La construcción de infraestructura pública también forma parte de los proyectos prioritarios, entre ellos una estación de bomberos, el Teatro de Tlalpan, la transformación de bibliotecas en espacios SABIA, Centros de Bienestar y Cuidados, una clínica de bienestar animal, el Parque de las Infancias y cinco sedes territoriales para acercar la atención gubernamental a las comunidades.

En materia social, la administración cuenta con 26 programas, que este año representan una inversión superior a 229 millones de pesos, destinados a respaldar a distintos sectores de la población.

Respecto a la protección ambiental, las acciones de vigilancia en el suelo de conservación y el combate a delitos forestales permitieron reportar una reducción de 90 por ciento en la tala clandestina, así como la clausura de 21 aserraderos ilegales, resultados que han sido reconocidos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

La alcaldía también destacó la coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para impulsar proyectos de movilidad, educación, vivienda y bienestar, como la Línea 4 del Cablebús, la Universidad Rosario Castellanos, la Utopía del Maíz y el Programa de Vivienda del Bienestar en Mesa Los Hornos.

El Segundo Informe dará cuenta de los avances y proyectos de una administración que busca consolidar una gestión cercana a la ciudadanía y ampliar la atención a las demandas de las comunidades de Tlalpan.