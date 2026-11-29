La alcaldía Cuauhtémoc proyecta ejercer 4 mil 642 millones 136 mil 957 pesos durante 2027, luego de que el Concejo aprobara el Proyecto de Presupuesto de Egresos en su Tercera Sesión Extraordinaria 2026, encabezada por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.

La propuesta obtuvo 15 votos a favor y uno en contra durante la sesión celebrada en la Sala de Cabildos Madres Buscadoras, y contempla un aumento de 178 millones 543 mil 729 pesos respecto al presupuesto modificado de este año, equivalente a un crecimiento aproximado de 4 por ciento.

Rojo de la Vega señaló que la planeación de los recursos públicos debe traducirse en mejoras para la población, particularmente en servicios, seguridad, infraestructura y calidad de vida.

“Cada peso público debe traducirse en mejores servicios, seguridad, infraestructura y calidad de vida para nuestras vecinas y vecinos. Planear con responsabilidad es gobernar con visión de futuro”, afirmó.

De acuerdo con el desglose presentado por la directora general de Administración, Deyanire Vianeth Violante Camacho, la mayor parte de los recursos se destinará al capítulo de servicios personales, que concentrará 56 por ciento del presupuesto.

En tanto, 22 por ciento será para servicios generales; 7 por ciento para materiales y suministros; otro 7 por ciento para inversión pública; 5 por ciento para inversiones financieras y otras provisiones; 2 por ciento para transferencias, asignaciones y subsidios, y 1 por ciento para bienes muebles.

El proyecto también contempla la distribución de recursos provenientes de distintas fuentes, entre ellas partidas centralizadas, repavimentación, FIMAS, presupuesto participativo, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), parquímetros, recursos autogenerados y fondos destinados a la operación de la alcaldía.

Las cifras presentadas son preliminares y estarán sujetas a la formalización del presupuesto correspondiente para el ejercicio fiscal 2027.