La Ciudad de México continuará bajo condiciones de ambiente frío, cielo nublado y lluvias aisladas, debido a los efectos de la primera tormenta invernal, que comenzará a debilitarse y dará paso a una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el centro y oriente del territorio nacional.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, durante la mañana se esperan bancos de niebla, bajas temperaturas y posibles heladas en zonas altas del Valle de México. También existe probabilidad de caída de nieve o aguanieve en regiones montañosas del Estado de México, ubicadas por encima de los 2,800 metros sobre el nivel del mar.

Para la capital del país se pronostica una temperatura mínima de 7 a 9 grados Celsius y una máxima de 16 a 18 grados. Por la tarde, el cielo permanecerá medio nublado, con ambiente frío a fresco y posibilidad de precipitaciones aisladas.

En Toluca, Estado de México, el termómetro podría descender hasta los 3 grados, con una mínima prevista de 3 a 5 °C y una máxima de 12 a 14 °C. El viento será del norte y noreste, de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 km/h.

Para la capital del país se pronostica una temperatura mínima de 7 a 9 grados Celsius y una máxima de 16 a 18 grados. Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez

¿Dónde podría caer nieve o aguanieve en México?

Los efectos de la primera tormenta invernal mantendrán condiciones favorables para la caída de nieve o aguanieve en zonas superiores a los 2,800 metros de altitud de tres entidades: Estado de México, Puebla y Veracruz.

En estas regiones, las bajas temperaturas y la presencia de humedad podrían favorecer este tipo de precipitación, principalmente en zonas montañosas. Aunque el fenómeno no se prevé de manera generalizada, las comunidades ubicadas a mayor altitud deberán mantenerse atentas a las condiciones meteorológicas.

El frío continuará durante la madrugada del domingo, con temperaturas bajo cero en zonas serranas del norte y centro del país.

De acuerdo con el pronóstico, Durango y Chihuahua registrarán las temperaturas mínimas más extremas, de entre -10 y -5 °C.

En tanto, se esperan valores de -5 a 0 °C en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Para Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Veracruz y Oaxaca se pronostican temperaturas de entre 0 y 5 °C.

Las condiciones más severas se concentrarán en las zonas montañosas, donde podrían presentarse heladas y bancos de niebla durante las primeras horas del día.

Nuevo frente frío número 9 provocará fuertes vientos

A las condiciones de la primera tormenta invernal se sumará el frente frío número 9, que ingresará por el norte y noreste de México.

Este sistema ocasionará un evento de Norte con vientos de 40 a 50 kilómetros por hora y rachas de 60 a 80 km/h en Tamaulipas y Veracruz. Durante la noche, el fenómeno se extenderá hacia el istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca y Chiapas.

En Coahuila y Nuevo León también se esperan rachas de 60 a 80 km/h, asociadas a las condiciones meteorológicas previstas para la región.

Lluvias fuertes y muy fuertes: estados con afectación

Mientras el norte del país experimentará bajas temperaturas y fuertes vientos, el sureste y la península de Yucatán concentrarán las precipitaciones más importantes.

El pronóstico contempla lluvias puntuales muy fuertes en Yucatán y Quintana Roo, mientras que Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Campeche tendrán lluvias fuertes.

En Veracruz y Chiapas se esperan intervalos de chubascos, mientras que Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos registrarán lluvias aisladas.

Las precipitaciones podrían provocar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones, encharcamientos, deslaves y reducción de visibilidad, principalmente en Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.