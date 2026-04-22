Animalistas provocan caos en Insurgentes y Reforma ¿qué piden?

Un grupo de animalistas se concentraron en la Glorieta del Ángel de la Independencia y bloquearon el cruce de Insurgentes y el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, en protesta sobre la situación actual en la que se encuentran los perros y gatos del caso Refugio Franciscano.

Bloqueo Ricardo Vitela

Los manifestantes señalaron que no es vida para un animal estar en un refugio y dentro de una jaula, que la mejor opción para su bienestar es promover la adopción.

Durante la protesta señalaron que la adopción no es traición, sino traición es la devolución.

Está movilización de los activistas afectó la movilidad de la Línea 1 del Metrobus y la ruta que da servicio en el Paseo de la Reforma generando problemas viales y a los usuarios del Transporte público.

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