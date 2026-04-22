Lanzan campaña para evitar muertes por accidentes viales  

Fundación Aleatica para la Seguridad Vial lanzó la campaña “Tu mejor jugada es cuidarte”, orientada a reducir riesgos viales antes, durante y después del Mundial.

Ello en un contexto donde el país y las sedes mundialistas, como la Ciudad de México, enfrentarán una presión inédita en movilidad, concentrando millones de desplazamientos diarios hacia estadios, zonas de reunión y espacios públicos.

En un momento donde se están ultimando los detalles del torneo internacional de futbol, esta campaña pone foco en las personas y en la necesidad de prevenir riesgos, para colaborar para que el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial sea una realidad para todas las personas”, indicó en un comunicado.

La campaña plantea incidir en comportamientos de riesgo mediante mensajes accesibles sobre gestión de la velocidad, uso de casco certificado, prevención del consumo de alcohol al conducir, protección de peatones y promoción del transporte público.

“La estrategia se desplegará en dos fases. En una primera etapa, tendrá un enfoque digital, con difusión a través de las redes sociales de aliados, instituciones y voceros, aprovechando su alcance para posicionar el mensaje a nivel nacional.

Foto: Especial

Posteriormente, se trasladará al espacio público con presencia en espectaculares, parabuses y vallas en zonas de alta circulación, además de camiones brandeados en rutas de alto tránsito para incidir directamente en los comportamientos en el entorno donde mayoritariamente ocurren los riesgos viales”, indicó.

La campaña se realiza en alianza con FIA Foundation, el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) y el International Road Assessment Programme (iRAP).

Durante 2025, en la Ciudad de México se registraron 424 personas muertas y 31 mil 741 lesionadas durante siniestros viales, como informó el martes Excélsior.

Foto: Especial

El Circuito Interior se consolidó como la vialidad con mayor número de siniestros viales en la Ciudad de México durante 2025, al acumular 324; el punto más crítico fue el entronque con avenida Jesús Galindo y Villa y Bulevard Puerto Aéreo, donde se contabilizaron 97 siniestros, como público este miércoles Excélsior.

*DRR*