Buscan que células vecinales revisen plagas en árboles

Ante la proliferación de plagas como el gusano barrenador, que amenaza con terminar con hasta 40% del arbolado urbano en la capital, organizaciones ambientales y especialistas iniciaron un programa de células vecinales.

El objetivo de la asociación Reforestamos México es involucrar directamente a la ciudadanía en la detección, diagnóstico y prevención de enfermedades en los ejemplares de sus colonias.

El programa piloto arrancó en la zona de Coapa, en la alcaldía Tlalpan, específicamente en la unidad habitacional de Tenorios 222, que alberga a más de tres mil habitantes.

En esta primera etapa se realizó un censo de 450 árboles, de los cuales 136 requieren intervención inmediata tras una evaluación individual realizada en conjunto con los residentes.

José Carlos Martínez, director de Comunicación e Innovación de la asociación, explicó que este modelo busca romper con la práctica tradicional de los gobiernos de podar por podar o desmochar árboles sin criterios técnicos.

“Fue literalmente visitar a los vecinos e irles explicando a cada uno las condiciones en las que se encuentra su árbol que estaba enfrente o en su parque, que sí se le podía hacer y que no se le podía hacer”, detalló en entrevista con Excélsior.

El proceso implicó recorridos casa por casa durante febrero y marzo, algo poco común en este tipo de acciones.

“Generalmente los gobiernos van, podan o desmochan los árboles sin mayor explicación. Aquí fue distinto, se revisó árbol por árbol con los vecinos”, destacó Martínez.

“Hay muchos grupos de vecinos que están interesados y que están haciendo cosas por el arbolado urbano, que están capacitando o contratando especialistas (…) pero lo que sí piden mucho es la colaboración con el gobierno”.

Martínez advirtió que el cambio climático y las variaciones extremas de temperatura debilitan a los ejemplares y restan efectividad a los tratamientos fitosanitarios.

Tras los resultados en Tlalpan, el esquema de células vecinales se replicará en el poniente de la capital, donde se ha detectado una alta concentración de árboles enfermos o muertos en pie que representan un riesgo para la seguridad y el ecosistema urbano.

“El esquema podría replicarse en otras zonas de la ciudad, donde ya existen grupos vecinales interesados en el cuidado del arbolado”, destacó.

Este año han sido reconocidas seis alcaldías de la ciudad: Miguel Hidalgo, la demarcación que cuenta con el mayor número de árboles por cada cien mil habitantes, además de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Milpa Alta, Iztapalapa y Tlalpan.

La meta es que toda la capital obtenga esta distinción en los próximos años.

“Sería un indicativo de que las autoridades realmente están actuando para preservar los ejemplares”, afirmó.