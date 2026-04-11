Policías rescatan a lagarto varano que paseaba en calles de Benito Juárez

Un ejemplar de lagarto varano sorprendió a vecinos de la colonia Unión Postal, en la alcaldía Benito Juárez, luego de ser localizado deambulando en la vía pública, lo que derivó en un operativo para su resguardo por parte de policías capitalinos.

El hallazgo ocurrió en el cruce de las calles Andalucía y Unión Postal, donde se alertó a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México sobre la presencia del reptil, poco común en entornos urbanos.

De acuerdo con los primeros reportes, los oficiales del cuadrante acudieron al sitio tras recibir el aviso por radio.

Al confirmar la presencia del reptil, acordonaron la zona para evitar riesgos, tanto para el ejemplar como para los transeúntes.

Mientras se solicitaba la intervención de personal especializado, los policías lograron contener al lagarto, con apoyo de una caja de plástico proporcionada por un ciudadano, lo que permitió retirarlo de la vía pública sin incidentes.

asdfg Foto: SSC

Presencia atípica en la ciudad

Minutos después arribaron integrantes de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), quienes realizaron una primera valoración del ejemplar y lo trasladaron a sus instalaciones, ubicadas en la alcaldía Xochimilco.

Ya en el centro de atención, médicos veterinarios confirmaron que el lagarto, de aproximadamente 1.10 metros de longitud, se encontraba clínicamente sano, por lo que fue hidratado, alimentado y resguardado en un módulo especial.

El varano es un tipo de lagarto monitor, considerado entre los reptiles más grandes del mundo. Se trata de especies carnívoras, inteligentes y depredadoras, con características como cuello largo, garras fuertes, cola poderosa y lengua bífida, similares a las serpientes.

asdfg Foto: SSC

Su hábitat natural se encuentra en regiones de África, Asia y Oceanía, por lo que su presencia en calles de la capital resulta atípica.

Las autoridades no precisaron cómo llegó el ejemplar a la zona, aunque no se descarta que pudiera tratarse de una mascota exótica.

La Brigada de Vigilancia Animal reiteró el llamado a la ciudadanía a no manipular fauna silvestre y reportar su presencia a las autoridades, al recordar que estos animales requieren condiciones específicas para su cuidado y pueden representar un riesgo si no son manejados adecuadamente.

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