México y Estados Unidos refuerzan seguridad y logística en cruces fronterizos

Los gobiernos de México y Estados Unidos refrendaron su compromiso de fortalecer la modernización de infraestructura fronteriza y reforzar la seguridad y logística en los cruces transfronterizos, en el marco de la reunión plenaria del Grupo Binacional México–EUA sobre Puentes y Cruces Internacionales.

En este marco, se revisaron avances en proyectos estratégicos orientados a consolidar cruces más ágiles y seguros, mediante la inspección conjunta de carga, la modernización de sistemas, la Revisión No Intrusiva (RNI) y el fortalecimiento de la coordinación operativa entre autoridades de ambos países, a fin de proteger los flujos legales de comercio y personas, así como la prevención de actividades ilícitas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que en el encuentro, realizado los días 8 y 9 de abril, en Washington, D.C., se lograron avances relevantes en la consolidación de mecanismos de coordinación técnica entre autoridades de México y Estados Unidos y la definición de rutas de seguimiento para proyectos prioritarios.

Destacó que se acordó reforzar la coordinación interinstitucional, para optimizar flujos transfronterizos y fortalecer espacios técnicos bilaterales especializados orientados a la modernización operativa y de infraestructura.

Protección a flujos legales de personas

Durante la sesión inaugural, el subsecretario adjunto para América del Norte del Departamento de Estado de EUA, Max Hamilton, subrayó que “la seguridad fronteriza y la facilitación de comercio son objetivos complementarios y este grupo permite traducir esas prioridades en acciones concretas”.

Foto: Especial

El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, indicó que una frontera moderna, segura y eficiente fortalece la competitividad regional y contribuye a la seguridad de ambas naciones, al tiempo que protege los flujos legales de comercio y personas.

La delegación mexicana estuvo integrada por funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), así como representantes estatales de los gobiernos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

De lado estadounidense, la delegación estuvo conformada por personal del Departamento de Estado (DoS), Departamento de Transporte (DoT), Departamento de Comercio (DoC), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la Administración de Servicios Generales (GSA) y representantes de los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas.

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